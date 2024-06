Magyar-kínai barátságtalanság

Soproni H. Lajos;

2024-06-19 10:23:00

A település politikusait hibáztatja az Intretech Hungary Kft., amiért a kínai cég kapuvári gyára rengeteg alaptalan kritikát kap a helybeliektől. Szeretnék, ha ennek vége lenne. Az ellentét csak fokozódik.

A viszony finoman szólva is egészségtelen Kapuváron a négy és fél éve működő és több ütemben épülő kínai tulajdonú gyár és az ott élők között. Az eddig elkészült két gyártóbázis majdnem 30 ezer négyzetméter, a beruházás összterülete végül hozzávetőlegesen 77 ezer négyzetméter lesz. A fejlesztésről nem sokat lehet tudni. Nemrég, hosszú idő után megtört a csend, ám nem a várható fejleményekről vagy az üzemegységről adott hírt a humánerőforrás-vezető, hanem a város lakóinak a közösségi médiában tett csípős megjegyzéseire akart reagálni.

Az olyanokra mint például: "Amikor gyógyvizünk van, minek nekünk kínai iparváros, ahol kevés kapuvári dolgozik, és sem a munkakörülmények, sem pedig a bérek nem versenyképesek a régióban." "A földünk, az energiánk, az infrastruktúránk kell a gyárnak, a munkaerőnk viszont nem, azt máshonnan hozzák, ezek után miért ne tekintsük migránsoknak a harmadik országbeli munkavállalókat". "Mendemondák tömkelege terjedt el a városban. Ezért reális, közérthető és őszinte tájékoztatást vár a lakosság. Ezt el kell érni." Mások azt firtatták, hogy miért nem volt lakossági fórum, miért nem közösen döntöttek arról, hogy támogatják-e a legális migrációt. Akarják-e egyáltalán, hogy a külföldi munkásokkal a kapuvári lakosok 10 százaléka keleti bevándorló legyen. A lakosok szerint az önkormányzat nem tekintette partnernek őket, nem volt kíváncsi a véleményükre.

Egy informátorunk szerint a munkavállalók nagyjából a hetven százaléka mongol, ők főleg operátorok. A kínaiak szinte valamennyien magasabb beosztásban dolgoznak, és vannak magyarok, de kevesen.

A lakossági bírálatok után a kínai cég tehát megszólítva érezte magát, ezért nemrég a helyi médiumoknak sajtótájékoztatót tartott. Ahogy Bolega Erika, a cég humánerőforrás-vezetője mondta, amikor elkezdődött a felkészülés az önkormányzati választásra, azt tapasztalták, hogy a helyi politikusok az üzemet akarták felhasználni a kampánycéljaikra úgy, hogy a programjuk alapvetése a rasszizmus és az idegengyűlölet lett. Ezekkel a hívószavakkal igyekeztek maguknak érdeklődőket szerezni a közösségi oldalaikon - jelentette ki. Majd cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerinte valótlanok voltak. Például azt, hogy nem foglalkoztatnak helyieket. A cégnél elmondása szerint jelentős a kapuvári és a rábaközi dolgozók száma. A magyarokon kívül mongolok és kínaiak dolgoznak az üzemben, de állítása szerint jóval kevesebb a külföldi munkavállaló, mint amennyiről a híresztelések szólnak. A pontos létszámról, amire a kapuváriak leginkább kíváncsiak, azonban nem hangzott el adat, ahogyan a magyarok és külföldiek arányáról sem, meg arról sem, hogy mennyi külföldi lakik a munkásszállókon. A munkabér is titok maradt. Szerinte az utóbbi bizalmas gazdasági információ.

Ahogyan Bolega Erika mondta, a magyarok munkáját nem veszik el a külföldiek. Mongol csak akkor lehet operátor, ha az állásra többszöri sikertelen hirdetés után nem akad magyar jelentkező. Ha most abból az értesülésből indulunk ki, amit egy - a céget jól ismerő, azzal munkakapcsolatban álló – informátorunktól kaptunk, akkor ezek a hirdetések a jövőben is eredménytelenek lesznek. Kiderült ugyanis, hogy az operátorok alapbére nem sokkal több mint a bruttó minimálbér. Ilyen kevés pénzért magyar munkavállaló közel az osztrák határhoz, nem fog Magyarországon dolgozni operátorként egy kínai üzemben. Amikor a határ másik oldalán, hacsak mosogat egy vendéglőben, akkor is több mint a dupláját keresi. Egy magyarnak a kínai gyárban kínálkozó munkalehetőség voltaképpen annyi, mintha nem is lenne.

Holott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszternek a 2019-es gyáravatón mondott beszéde után sokan mást vártak. Ahogy akkor mondta a miniszter, a kínai cég, a beruházás első, 8,8 milliárd forintos szakaszában, kétszáz új munkahelyet teremt, amihez a kormány 1,27 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást biztosított. Hámori György, korábbi kormánypárti polgármester egyenesen azt szorgalmazta, hogy Kapuváron legyen a cég első európai gyártóbázisa. "Azért áll a város az ilyen beruházó mellé, hogy a kapuvári és környékbeli emberek is találják meg boldogulásukat" – nyilatkozta annak idején a leköszönt városvezető. Ahogy most látszik, ez egyelőre nem történt meg.