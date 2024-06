Baranyi Krisztina: Karácsony Gergelyre többen szavaztak volna, ha függetlenként indul

Árpási Bence;

Ferencváros;Fővárosi Közgyűlés;önkormányzati választás 2024;

2024-06-19 09:12:00

A Fidesz pontosan tudja, hogyan működik az ellenzék, hiszen bábként mozgatja a rendszer összes szereplőjét, ennek megfelelően alakította a választási szabályokat, a pozíciók és a pénz kiosztását. Éppen ezért a parlamenti ellenzéknek nem igazán érdeke a status quo megszüntetése. Ebből lett elegük az embereknek, nem most, hanem már legalább öt évvel ezelőtt – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjújában Ferencváros újraválasztott polgármestere.

Baranyi Krisztina azt mondta, megkönnyebbülést érez, mivel csapata kétharmados többséget kapott, így már nem kell félnapos közgyűléseket tartani, vagy éppenséggel azon küzdeni a pártokkal, hogy milyen embereket ejtőernyőztessenek az önkormányzatba, különböző fals állásokba, pozíciókba, és azoknak mennyit fizessenek. – Örülök, hogy megszabadulok ezektől a gondoktól, és így szerintem sokkal-sokkal inkább tudunk majd koncentrálni a kerület ügyeire, hatékonyabb lesz a működésünk – fűzte hozzá.

A politikus egyben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi listavezetőjeként (magának a szervezetnek nem tagja) ott lesz a Fővárosi Közgyűlésben is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, kissé össze van zavarodva, mivel nincsenek meg az elmúlt öt évet jellemző igazodási pontok. Még nem világos számára, milyen lesz az új közgyűlés munkája; vannak kétségei, de nagyon bízik morális iránytűjében, s azt is tudni véli, mi a budapestiek érdeke. Pártfegyelem nem fogja kötni, teljesen önállóan hozhat meg döntéseket, és az nem fogja különösebben befolyásolni, hogy esetleg az ő szavazatán bukik vagy megy át egy-egy előterjesztés. Baranyi Krisztina szerint várhatóan zavaros lesz a mechanizmus, adott esetben akár működésképtelenné is válhat Budapest. Egyébként meg nagy hibának tartja, hogy Karácsony Gergely egy ellenzéki lista élén lett főpolgármester. Ha függetlenként vagy egy ernyőszervezet jelöltjeként indul, sokkal-sokkal több szavazatot szerezhetett volna – vélekedett.