Választás után jött a bosszú, folytatódik a Budapest módszeres kivéreztetése

Szalai Anna;

Budapest;Varga Mihály;bosszú;Kiss Ambrus;inkasszó;szolidaritási adó;

2024-06-19 05:55:00

Vitézy Dávidnak lehetett valami zsebszerződése az Orbán-kormánnyal – vélekedik Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Az Orbán-kormány pénzügyminisztere arra büszke, hogy hatalmi erővel le tudott emelni újabb kétmilliárd forintot a fővárosi önkormányzat számlájáról – értékelte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes Varga Mihály keddi Facebook-bejegyzését. A miniszter egy hétfői ítélet alapján úgy fogalmazott: „A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a főpolgármester azonnali jogvédelmi kérelmét, így a Kincstár kétmilliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól”.

Az említett 30 milliárd forint a főváros számlájáról tavaly leemelt összeggel együtt értendő –magyarázta Kiss Ambrus, aki nem igazán érti, milyen érvek írhatták felül a bíróság elsőfokon hozott döntését, amely elrendelte a jogvédelmet és ezzel megtiltotta az inkasszálást.

Ahogy azt a Népszava megírta, a fővárosi önkormányzatnak az idén 75,5 milliárdot kellene fizetnie szolidaritási hozzájárulás címén, miközben a kötelező feladatok ellátására csak 35,9 milliárd forint állami támogatást kap. Így valójában Budapest segíti az állam működését 39,6 milliárddal. A szolidaritási adó mértéke az idén 30 százalékkal nő, miközben a helyi iparűzési bevételnél csak 10,5 százalékos emelkedés várható. A főváros tavaly pert indított a mértéktelen adóztatás miatt, amely több jogi kanyar után márciusban az Alkotmánybírósághoz ért. Az ügyben normakontrollt kérő Fővárosi Törvényszék annak megállapítását indítványozta, hogy a fővárost terhelő szolidaritási hozzájárulás „konfiskáló és elkobzó jellegű, aránytalan, és így nemzetközi szerződésbe ütközik, azt meg kell semmisíteni.” Az Alkotmánybíróság még nem döntött. Mindezzel párhuzamosan a főváros – hónapról-hónapra – jogvédelmet kért, hogy amíg nincs végleges döntés, jogos-e a szolidaritási adó, addig ne vonják le azt. Bár már június van, a januári kérelemről csak most született jogerős ítélet. Első fokon még jogosnak tartották a főváros kérését, de ezt felülírta hétfőn a fővárosi ítélőtábla, a kormány pedig rögtön folytatta is a pénz beszedését.

Teszi ezt annak ellenére, hogy Varga Mihály szerint „Budapest csődben van”, „az önkormányzat pénzeszközei április végére 9 milliárd forintra csökkentek, adósságállománya 30 milliárd forinttal nőtt”. Ráadásul a pénzügyminiszter szerint 5 milliárd forintnyi be nem fizetett adóval még mindig tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat.

– Csődről az beszél, aki maga akarja előidézni azt – mondta Kiss Ambrus, aki szerint

meglepő módon az ország pénzügyminisztere drukkol, hogy a nemzet fővárosa fizetésképtelenné váljon, miközben az ország gazdasági fellendülése erősen függ Budapesttől. A főváros pénzügyeiért felelős főpolgármester-helyettes ugyanakkor nem tagadta, hogy a város jelenleg folyószámlahitelből működik, a pénzügyi számláló mínusz 4,5 milliárd forinton áll.

A fővárosi önkormányzat immáron az Állami Számvevőszék szerint is nettó befizetője az államkincstárnak, vagyis Budapest többet fizet az Orbán-kormánynak, mint amennyit feladatellátásra kap. De még így is átbillenhetne a mérleg, ha a kabinet megfizetné a Lánchíd-felújításhoz járó 6 milliárd forintot, de nem teszi – tette hozzá a politikus. Így a fővárosnak sok milliós kamatot kell fizetnie a működésre felvett hitel okán ahelyett, hogy kamatot kapna a számláján lévő milliárdok után. A város fizetőképessége ennek ellenére nincs veszélyben. Tavaly is hónapokig működött hitelből a város, a végére mégis sikerült nullszaldósra kihozni az egyenleget.

Az államkassza viszont annyira üresen kong főpolgármester-helyettes szerint, hogy a kormány minden cseppet kifacsar az ellátórendszerekből. Látjuk milyen mértékben elszállt a kórházak adósságállománya, de az önkormányzatok kasszájából is kiveszik az utolsó fillért is. – A főváros perben és haragban áll a kormánnyal, így a Varga Mihály által emlegetett tartozás addig igaz, amíg a bíróság ítéletet nem hoz, amelynek eredményeként az államnak a tavaly elvett milliárdokat is vissza kell fizetnie – fogalmazott Kiss Ambrus. A politikus arra a kérdésre, mennyi reményt lát arra, hogy az erősen kormánypárti befolyás alatt állónak tartott Alkotmánybíróság a választáson ismét győzelmet arató ellenzéki városvezetésnek ad igazat az ügyben, azt válaszolta: „Tudjuk, hogy igazunk van. Ha nem hinnénk abban, hogy érdemes küzdeni, már most bedobhatnánk a törölközőt. A Fővárosi Törvényszék valójában már megalapozta a döntést, amikor az Alkotmánybírósághoz fordult. A bíróságnak most már csak bátornak kellene lenni és kimondani, hogy a kormány módszeresen kivérezteti az önkormányzatokat”.

Annak ellenére, hogy a városvezetés igazságtalan sarcnak tartja a szolidaritási hozzájárulást, az összeg szerepel a fővárosi költségvetésben, így az Orbán-kormány végrehajtói a tavalyihoz hasonlatosan az idén is le tudják vonni az általuk esedékesnek tartott részletet.

A kabinet azonban újabb és újabb megszorításokkal áll elő. A főpolgármester-helyettes kérdésünkre, miszerint lát-e valamiféle összefüggést a Fidesz által támogatott jelölt választási veresége és pénzbehajtás azonnali újraindítása között azt felelte: „nehéz lenne nem látni, hiszen Vitézy Dávid azt ígérte az utolsó hetekben, hogy neki nem csak programja van, de pénzt is tud hozzá szerezni. Így valószínűleg lehetett valamiféle zsebszerződése a kormánnyal arról, hogy milyen támogatásokra számíthat győzelme esetén”. Kiss Ambrus ugyanakkor azt tanácsolja a fővárosiaknak, hogy ne nyugodjanak bele abba, hogyha Orbán Viktornak tetsző főpolgármestert választanak akkor nincs elvonás, ha nem, akkor jön a sarc. Mint mondta: inkább a kormányt nem finanszírozzák tovább, mintsem a közszolgáltatásokat csorbítanák.