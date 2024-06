Egy hónap múlva indul a 33. Művészetek Völgye Fesztivál

Hirdetés;

2024-06-19 11:00:00

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja kereken egy hónap múlva nyitja meg kapuit, ismét rengeteg zenével, irodalommal, művészettel, vidám fesztiválozókkal tölti meg 10 napon át Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd utcáit. Július 19. és 28. között közel háromezer program közül lehet majd válogatni, és már kaphatók a napijegyek is.

A Művészetek Völgye Fesztiválon a szokásos álmos fesztiválreggelek helyett már délelőtt is bőven van miből válogatni: a családosokat gyerekkoncertek, ringatók, különféle foglalkozások várják, részt lehet venni kézműves foglalkozásokon és beszélgetéseken egy-egy finom kávéval a kézben, aki pedig szereti aktívan indítani a napot, az jógázhat, elindulhat egy gyalog- vagy éppen biciklitúrára is. Bármilyen is legyen egy fesztiválozó ideális Völgy-napja, az biztos, hogy a Művészetek Völgye közel 3000 programja között mindenki megtalálja a neki szólót, legyen szó zenéről, irodalomról, színházról vagy éppen alkotó programról.

A Panoráma Színpadon idén a 30Y, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a BËLGA, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a hiperkarma, az Ivan & The Parazol, a Kiscsillag, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Quimby dalaira bulizhatunk. A fesztivál második nagyszínpadának számító Közlekedési Múzeum x LŐTÉR helyszínen lép fel az Analog Balaton, az Anima Sound System, Ajsa Luna, a Besh o droM, a Co Lee Live Band, a Duckshell, az Európa Kiadó, a Fiúk, a Freakin Disco, Hundred Sins, a Lóci Játszik, a Péterfy Bori & Love Band, a Random Trip, Sisi, a Selah Vie, a Szabó Balázs Bandája, a Vad Fruttik és a VHK is. Innen indul minden nap a múzeum retro Ikarus busza is, a Zenélő Busz, amelyen akusztikus koncerteket hallgatva roboghatunk körbe a fesztiválon. Mindeközben, Vigántpetenden a Cirque du Tókert olyan legendáknak ad otthont, mint Zorán, Kern András, Dés László, a Csík zenekar és Presser Gábor, valamint a Budapest Bár. Emellett több kortárs táncművészeti produkció és újcirkuszi előadását is láthatunk majd itt, mint például a Feledi Project, a Duda Éva Társulat vagy a Fővárosi Nagycirkusz műsorát.

Az első nap a fesztivál és az Art-Színtér közös premierjével indul, ezúttal a Tikk-Takk Bumm-ot mutatják be Ember Márk, Dobó Enikő és Csiby Gergely főszereplésével. A fesztiválon két helyszínen, a Színház Színpadon és a Színház Színpad Templomban a látogatók minden nap más és más előadásokat nézhetnek meg az ország különböző társulatainak előadásában. Emellett idén is minden nap improvizatív előadások várnak mindenkit a Momentán Udvarban, a zene és az irodalom találkozik a Kaláka Udvarban, a Petőfi Udvarban és a Poket Udvarban. A Művészetek Zöldje Udvarban és az idén elsőbálozó SzimBio Udvarban a fenntarthatóságról tanulhatunk, saját udvarral készül Hobo, Harcsa Veronika és Szirtes Edina Mókus is, de idén több múzeum is csatlakozik a fesztiválhoz és először a Romani Design is.

A Művészetek Völgye a 10 napjával lehetőséget kínál arra, hogy a hétköznapokból kiszakadva merülhessünk el különféle művészeti ágakban, helyi ízekben és a tájban, de egy napra is érdemes ellátogatni az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára, ahol 40 helyszín és napi majd 300 program közül válogathatunk.

A Művészetek Völgye teljes programja elérhető a www.muveszetekvolgye.hu oldalon.