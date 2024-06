Kitört a botrány, kiderült, hogy kamu kabalaállat jelent meg a futball-Európa-bajnokság megnyitóján

Bernau Péter;

botrány;kabalaállat;youtuber;futball-Eb 2024;

2024-06-20 12:44:00

Egy hamis akkreditációs kártya, egy Kínából rendelt jelmez és egy parkolójegy. Ennyi elég volt a biztonságiak kijátszásához.

Kabalaállatként simán bejutott a játéktérre a németországi futball-Európa-bajnokság pénteki nyitóünnepségén Marvin Wildhage A 898 ezer követővel rendelkező 27 éves német német youtuber-influenszer két társával játszotta ki a biztonsági szolgálatot, akciójáról csaknem 20 perces videóban számolt be saját oldalán.

A nagy átverés – derül ki a videóból – úgy nézett ki, hogy Marvin Wildhage kibérelt egy olyan fekete Volkswagen kisbuszt, amivel a torna hivatalos vendégeit szállítják és felmatricázta a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) és az Eb logójával. Gyártott magának egy hamis akkreditációs kártyát és parkolójegyet is, ezeket az interneten elérhető fotók alapján készítette el. Indulás előtt felvette a Kínából rendelt kabalaállat-jelmezt, kocsiba vágta magát, leparkolt a stadion mellett, és bár a müncheni Allianz Aréna bejáratánál a biztonságiak nem tudták leolvasni a QR-kódot a kártyájáról, amikor meglátták a parkolójegyét, mégis beengedték. Az arénában aztán a nyitóünnepség alatt lement a játéktérre, ahol elkezdett táncolni, illetve a nézőknek integetni. Pár perc elteltével a rendfenntartók észrevették, hogy illetéktelen személy tartózkodik a pályán, és kivezették. A televíziókban ez a jelenet nem volt látható, a szurkolók a helyszínen azt hitték, ez is része a shownak, tapsolták is bőszen.

Az eset nagy riadalmat és felháborodást okozott Németországban, a Bild című napilapban arról írtak, hogy belegondolni is rossz, mi történik akkor, ha egy terrorista jut be ennyire könnyen a stadionba.

A történtekért senki sem vállalta a felelősséget. A müncheni rendőrség közleményt adott ki, amelyben azzal hárított, hogy az eseményt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szervezte. A vendégek beengedése is az UEFA feladata és felelőssége volt. Az európai szövetség álláspontja szerint a résztvevők biztonságára a helyi hatóságoknak kell vigyázni.

Marvin Wildhage ellen – akinek a videóját a YouTube-on három nap alatt csaknem kétmilliószor nézték meg – okirathamisítás és birtokháborítás gyanújával eljárás indult.