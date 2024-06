Szijjártó Péter: kábítószer birtoklás és agresszív magatartás miatt is indult eljárás magyar drukkerek ellen Stuttgartban

Á. B.;

2024-06-20 13:29:00

Több esetben is konzuli intézkedésre volt szükség a futball Európa-bajnokság előző napi német-magyar csoportmérkőzésével összefüggésben, és az ügyek döntő többségét a Stuttgartban szolgálatot teljesítő diplomaták segítségével sikerült is rendezni a helyszínen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Szijjártó Péter azt mondta, huszonkilenc magyar állampolgárral szemben történt tegnap rendőri intézkedés, s huszonhét magyar állampolgárral szemben el is indult végül az eljárás. Ez a különbség abból fakad, hogy volt két magyar állampolgár, akikkel szemben tévesen intézkedtek a német rendőrök. A konzuli fellépés hatására végül sikerült tisztázni ezt a két magyar állampolgárt, akik a mérkőzésen így részt is vehettek. Magyar állampolgárok ellen részben pirotechnikai eszközök birtoklása és használata miatt, és részben azért indult eljárás, mert voltak, akik érvényes belépőjegy nélkül próbáltak bejutni a stadionba. És sajnos zajlik eljárás kábítószer birtoklás, illetve agresszív viselkedés miatt is"- fűzte hozzá, megjegyezve, hogy ezen ügyeka döntő többségét a helyszínen a konzulok segítségével sikerült rendezni, így összességében két magyar állampolgár került 24 órás őrizetbe - mondta.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy a magyar konzulok hajnalig ott voltak az érintettekkel a helyszínen, és a német ügyészség csütörtökön gyorsított eljárásban tárgyalja ezeket az ügyeket. Nyomatékosította, hogy az eljárásokat figyelemmel kísérik és amennyiben szükséges, úgy ismét beavatkoznak a konzulok.

A mérkzősen a válogatott egyébként 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda németektől, s bár a továbbjutás még így sem lehetetlen, de kisebb csoda kellene hozzá.