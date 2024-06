Meghalt Donald Sutherland Emmy- és Golden Globe-díjas színész, életének 89. évében – adta hírül a Variety. A kanadai „antikulturális ikon” olyan híres filmszerepekből vált ismertté, mint a Piszkos tizenkettő, az MASH, a Klute és a Ne nézd most. Mint írták, hosszú betegség után csütörtökön hunyt el Miamiban. Kiemelték, a színész több mint fél évszázadon keresztül emlékezetesen játszott gonosztevőket, antihősöket, romantikus főszerepeket.

Fia, a szintén színész Kiefer Sutherland, a volt Twitteren, az X-en erősítette meg a gyászhírt. – Fájó szívvel tudatom, hogy édesapám, Donald Sutherland elhunyt. Én őt a filmtörténet egyik legfontosabb szereplőjének tartom. Soha nem riadt vissza egyetlen egy szereptől sem, legyen az jó, rossz vagy csúf. Szerette, amit csinált, és azt csinálta, amit szeretett, és ennél többet nem kívánhat az ember. Jó élete volt – tette hozzá Kiefer Sutherland.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT