Nem bírtak az angolok a dánokkal

MTI-Népszava;

Anglia;labdarúgás;Dánia;döntetlen;futball-Eb 2024;

2024-06-20 20:18:00

A csoportkör jövő keddi zárásán az angolok a szlovénokkal, a dánok a szerbekkel csapnak össze.

A legutóbb döntős angol válogatott 1-1-es döntetlent játszott a három éve elődöntős dán csapattal a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának második fordulójában, csütörtökön.

Európa-bajnokság, 2. forduló, C csoport:

Dánia-Anglia 1-1 (1-1)

Frankfurt, v.: Soares Dias (portugál)

gólszerző: Hjulmand (34.), illetve Kane (18.)

sárga lap: Vestergaard (27.), Maehle (73.), Nörgaard (87.) illetve Gallagher (62.)

Dánia:

Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, Hjulmand (Nörgaard, 82.), Höjbjerg, V. Kristiansen (Bah, 57.) - Eriksen (Skov Olsen, 83.) - Höjlund (Poulsen, 67.), Wind (Damsgaard, 57.)

Anglia:

Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Alexander-Arnold (Gallagher, 54.), Rice - Saka (Eze, 70.), Bellingham, Foden (Bowen, 69.) - Kane (Watkins, 69.)

I. félidő:

18. perc: Walker az elmélázó dán védő mellett a jobb oldalon szerzett labdát az ellenfél térfelén, lapos beadása Kane elé pattant, aki az öt és felesről, középről a jobb alsó sarokba gurított (0-1).

34. perc: ezúttal a dánok szereztek labdát az angol térfél közepén, majd Hjulmand középről, 28 méterről laposan lőtt, a labdája pedig a jobb kapufáról vágódott a hálóba (1-1).

Az angolok ezt a találkozót is nagy iramban kezdték, és ezúttal is hamar megszerezték a vezetést, de ezután a dánok letámadtak és igyekeztek zavarba hozni az ellenfél védőit, aminek köszönhetően Hjulmand bombájával viszonylag hamar ki is egyenlítettek.

A folytatásban is lendületben maradt a dán válogatott, amely továbbra is nyomást helyezett az angolokra, Foden kapufája révén azonban utóbbiak álltak közelebb az újabb találathoz. A hajrára a szövetségi kapitányok cserékkel frissítettek együttesükön, és bár mindkét kapusnak akadt még védeni valója, az eredmény nem változott.

A csoportkör jövő keddi zárásán az angolok a szlovénokkal, a dánok a szerbekkel csapnak össze.