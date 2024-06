Szerbia az utolsó pillanatban mentette döntetlenre Szlovéniával vívott párharcát

MTI-Népszava;

Szerbia;Szlovénia;döntetlen;futball-Eb 2024;

2024-06-20 17:05:00

A szlovének az angolokkal, a szerbek a dánokkal találkoznak jövő kedden a csoport zárásán.

A szerb válogatott a rendes játékidőn túli hosszabbításban szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön délután a szlovén csapattal a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának második fordulójában.

Az első félidőben a szlovénok léptek fel kezdeményezőbben, helyzetekig és kapufáig is eljutottak, de annak ellenére sem született gól, hogy a szerbeknek is voltak lehetőségeik a nagy iramot hozó találkozón. A második játékrészre más felfogásban, sokkal támadóbban jöttek ki a szerbek, azonban a 60. perc után a szlovének ismét átvették az irányítást és egy gyors akció végén meg is szerezték a vezetést. A rivális szinte azonnal kapufát ért el, s bár a folytatásban is igyekezett támadásban maradni, az utolsó pillanatokig minden helyzete kimaradt, akkor azonban egy szöglet után összejött a pontszerzés.

Eredmény:

C csoport, 2. forduló:

Szlovénia-Szerbia 1-1 (0-0)

München, 67 ezer néző, v.: Kovács (romániai); gólszerző: Karnicnik (69.), illetve Jovic (95.); sárga lap: Janza (87.), Vipotnik (94.), illetve Mladenovic (25.), Lukic (54.), Jovic (92.), Gacinovic (93.)

Szlovénia: Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic (Verbic, 76.), G. Cerin, Elsnik, Mlakar (Stankovic, 64.) - Sporar, Sesko (Vipotnik, 76.)

Szerbia: Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic (Birmancevic, 82.), Ilic, Lukic (S. Milinkovic-Savic, 64.), Mladenovic (Gacinovic, a szünetben) - Tadic (Samardzic, 82.) - Vlahovic (Jovic, 64.), Mitrovic

II. félidő: 69. perc: Karnicnik szerzett labdát a saját tizenhatosa előtt, s a gyors kontra végén Elsnik bal oldali beadására ő érkezett a hosszú oldalon, majd hat méterről kapásból a rövid sarokba passzolt (1-0). 95. perc: egy jobb oldali szerb szögletet Jovic négy méterről, középről csúsztatott a szlovén kapuba (1-1).

Szlovénia így két kör után két ponttal áll, míg Szerbia eggyel. A szlovének az angolokkal, a szerbek a dánokkal találkoznak jövő kedden a csoport zárásán.