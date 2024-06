A spanyol válogatott 1-0-ra nyert a címvédő Olaszország ellen

MTI-Népszava;

Spanyolország;Olaszország;futball-Eb 2024;

2024-06-20 23:04:00

Két forduló alatt hat pontot gyűjtve továbbjutottak a nyolcaddöntőbe.

A spanyol válogatott végig fölényben játszva 1-0-ra nyert a címvédő olasz csapat ellen a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának rangadóján, és két forduló alatt hat pontot gyűjtve továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Európa-bajnokság, 2. forduló, B csoport:

Spanyolország-Olaszország 1-0 (0-0)

Gelsenkirchen, 49 528 néző, v.: Vincic (szlovén)

gólszerző: Calafiori (55., öngól)

sárga lap: Rodri (45+1), Le Normand (69.), Carvajal (96.), illetve Donnarumma (15.), Cristante (46.)

Spanyolország:

Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri (Baena, 71.) Rodri, Fabián Ruiz (Merino, 94.) - Yamal (Torres, 71.), Morata (Oyarzabal, 78.), Williams (Perez, 78.)

Olaszország:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Barella, Jorginho (Cristante, a szünetben) - Frattesi (Cambiaso, a szünetben), Pellegrini (Raspadori, 82.), Chiesa (Zaccagni, 64.) - Scamacca (Retegui, 64.)

II. félidő:

55. perc: Williams nyeste be élesen balról a labdát, Morata fejjel megcsúsztatta, Donnarumma kivetődve hozzáért és így pont Calafiori térdére pattant, ahonnan a kapuba vágódott (1-0)

Nagyon határozottan kezdte a mérkőzést a spanyol válogatott, céltudatosan járatta a labdát, és remek szélsőinek köszönhetően gyorsan helyzetekig is eljutott. A későbbiekben is veszélyesen futballoztak a spanyolok, akik fejesek mellett távoli lövésekkel is próbálkoztak. Donnarumma többször bravúrosan védett, nagy mértékben neki volt köszönhető, hogy az olaszok - akik csak időnként próbálkoztak ellentámadásokkal, és akkor is kevés sikerrel - nem kerültek hátrányba.

A pihenő után sem változott a játék képe, továbbra is a spanyolok irányítottak, kezdeményeztek és alakítottak ki helyzeteket, de az olaszok segítsége is kellett nekik a vezetés megszerzéséhez: egy beadás után a többször irányt változtató labda Calafiori bal térdéről került az olasz kapuba. A spanyol fölényt jól jelezte, hogy a 60. percben 15-1 volt a kapuralövési kísérletek aránya. Az olaszok támadásban nagyon keveset mutattak, a technikai fölényben lévő, nagyon agilisan futballozó spanyolok egyértelműen ellenfelük fölé nőttek.