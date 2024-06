Két ezüst és egy bronz a magyarok csütörtöki éremtermése a bázeli vívó Eb-n

MTI-Népszava;

magyarok;bronzérem;Bázel;ezüstérem;Vívó Eb;

2024-06-20 22:03:00

Pusztai Liza kardozónk és Siklósi Gergely párbajtőrözőnk állhatott a dobogó második fokára, Andrásfi Tibor pedig szintén párbajtőrben a harmadik helyet vívta ki magának.

Ezüstérmet nyert Pusztai Liza a női kardozók csütörtöki egyéni versenyében Svájcban, a bázeli vívó Európa-bajnokságon. A csapatban világbajnok, egyéniben 2017-ben Eb-bronzérmes magyar kardozó a sikeres csoportszakasz után a legjobb 32-ben kezdett a főtáblán. Ott azeri, georgiai, olasz és spanyol ellenfélen keresztül jutott el a döntőig, amelyben az ugyancsak egy spanyol versenyzővel lépett pástra.

Női kardozónk az elején határozottan 4-1-re ellépett, de aztán elbizonytalanodott, és Celia Perez Cuenca sorozatban hét találatot adott. A 4-8-nál következő szünet után volt hat tus is a különbség, a magyar vívó azonban nem adta fel, esélye nyílt az egyenlítésre, végül 15-13-ra kapott ki. 13-14-es állásnál ritkán látható jelenet játszódott le, az akció után a spanyol hevesen ünnepelte győzelmét, Pusztai úgy vélte, hogy ő volt a támadó fél, a videózás pedig nem járt eredménnyel a tekintetben, hogy volt-e pengeérintkezés. Végül az asszóvezető közölte, hogy nincs döntés, azaz maradt a 13-14 a táblán. A következő támadásnál viszont a spanyol már egyértelmű tust adott.

Döntő:

Perez Cuenca-Pusztai 15-13

A végeredmény: 1. Celia Perez Cuenca, 2. Pusztai Liza, 3. Araceli Navarro és Zuzanna Cieslar, ... 17. Battai Sugár, ... 30. Márton Anna, ... 33. Szűcs Luca

A csapatban világbajnok társai is főtáblások voltak: Szűcs Luca az első, Márton Anna és Battai Sugár a második fordulóban esett ki.

Férfi párbajtőrözőink, két magyar érmet is szállítottak: Siklósi Gergely ezüstöt, Andrásfi Tibor pedig bronzot. A 2019-ben világbajnok 2021-ben olimpiai ezüstérmes, a nemzetközi rangsorban második Siklósi a svájci Alexis Bayard ellen nyert, majd az elődöntőben Andrásfival vívott a fináléért. Az első két szakaszban szoros volt az állás, hol az egyik, hol a másik vívó vezetett. A harmadik három percben 7-7-nél Siklósi akciója volt pontos, de mindkét oldalra felkerült az eredményjelzőre a nyolcadik találat. Andrásfi ezt jelezte, vissza is vették tőle a pontot, Siklósi pedig megköszönte a gesztust. Innentől egyoldalúvá vált a küzdelem, mert Siklósi felgyorsult, gyakorlatilag minden bejött neki, csuklóra talált, dobott szúrása és feltartó szúrása is pontos volt és a végéig hét találatnyira nőtt a különbség.

Siklósi Gergely a döntőben a francia Luidgi Mideltonnal vívott. Az első perc passzívan telt el, majd a magyar párbajtőröző adta az első tust másfél percnél. Innentől a hosszú kezű, ruganyos francia fordított – az első szünet 1-2-nél következett –, majd elhúzott három tussal, de a második három perc végére Siklósi felzárkózott 6-5-re. A harmadik szakaszban megint nőtt a különbség, Siklósi azonban a rá jellemző módon nem adta fel, 6-11-ről is képes volt visszakapaszkodni, pedig egyre jobban szorította az idő, azaz rendre kockáztatnia kellett, ráadásul a dinamikus francia is taktikusan vívott. Tizenhat másodperccel a vége előtt 13-14 volt az állás, az egyenlítés azonban elmaradt, 13-15-tel zárult az asszó. Andrásfi Tibor végül bronzérmet nyert.

A főtáblára három magyar került fel, ők pedig a negyeddöntőig mindannyian eljutottak. Ott Andrásfi a világbajnoki címvédő, a világranglistán éllovas Koch Mátéval vívott, és 10-9-re győzött ráadástussal.

Eredmények, férfi párbajtőr:

Negyeddöntő:



Siklósi-Alexis Bayard (svájci) 15-11

Andrásfi-Koch 10-9

Elődöntő:

Luidgi Midelton (francia)-Ian Hauri (svájci) 15-7

Siklósi-Andrásfi 15-8

Döntő:

Midelton-Siklósi 15-13

A végeredmény: 1. Luidgi Midelton, 2. Siklósi Gergely, 3. Ian Hauri és Andrásfi Tibor, ... 5., Koch Máté, ... 82. Nagy Dávid

A döntő után Siklósi Gergely úgy értékelte saját teljesítményét, hogy a kezdés nem volt jó, mert a csoportjában két ellenfelétől kikapott, utána viszont igyekezett felpörögni. – Voltak szoros asszóim. A döntőben úgy éreztem, hogy a francia ellenfelemet megfogtam a végén és fel tudtam volna zárkózni. Volt egy-két hibám, amiket nem kellett volna azokban az utolsó másodpercekben elkövetnem, de azért fogok a következő harmincnyolc napban edzeni, hogy ez az olimpián ne történjen meg. Meg tudtam verni a legtöbbjüket, a franciát kivéve, de rá is ráéreztem a vége felé – tette hozzá. Andrásfi Tibor szerint a következetes munka eredménye az éremszerzés. Mint mondta, benne volt már egész szezonban, sőt az utóbbi években is, hogy kijöjjön egy szép eredmény.