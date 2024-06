Nagykanizsa DK-s polgármestere: Nem ígérem, hogy emelkedni fogunk, de legalább megpróbáljuk

Vas András;

polgármester;interjú;Horváth Jácint;

2024-06-22 14:27:00

A térség fideszes képviselője a választások után rögtön megfenyegette, de Horváth Jácint szerint ha komolyan gondolta, nem neki árt, hanem a kanizsaiaknak.

Mi a kedvenc száma?

A nyolcas.

Azt hittem a kilenc. Ugyanis a rendszerváltás óta a kilencedik polgármester lesz Nagykanizsán.

Ennek utána sem számoltam.

Eddig az összes ciklusban új polgármestere volt a városnak. 2029-re nézve nem túl jó ómen.

Remélem, mint minden sorozat, ez is megszakad egyszer. Mondjuk öt év múlva.

Optimista, pedig kemény fél évtized elé néz, legalábbis erre utal a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, Cseresnyés Péternek a választás utáni kijelentése: bizonyíthatja, tud eredményt elérni a kormány nélkül. Ami arra utal, a hatalom lemond Kanizsáról.

Most mondja, ez újdonság? Eddig sem kaptunk olyan támogatást, mint más megyei jogú városok. Hogy ne menjek messzire, nézzük meg, mi mindent vittek-adtak Zalaegerszegnek, s mi jutott nekünk. Ezek alapján egyelőre nem tudom értelmezni a várható különbséget.

Mindenesetre elég fenyegetőnek tűntek a képviselő szavai.

Ha komolyan gondolta, nagy baj, hiszen nem nekem árt, hanem a kanizsaiaknak. Akik 2022-ben, ha szűken is, de megválasztották, hogy a parlamentben, a kormánynál képviselje az érdekeiket.

Ígéretekkel eddig is tele volt a padlás. Sportaréna, uszoda, vagongyár, velodrom, M9-es autópálya, négysávosított 74-es főút, déli elkerülőút, konferenciaközpont – ezekből egyedül a Kanizsa Aréna valósult meg, ami egyelőre inkább púpnak tűnik a város hátán.

Nem fogalmaznék ilyen sarkosan, noha a fenntartása valóban komoly terhet jelent. Ám az is igaz, kellett a városnak egy normális sportcsarnok, más kérdés, hogy a méretekről lehet vitázni, tényleg szükség volt-e ekkorára? De azon vagyunk, hogy működtessük, kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket.

Még így is utcahosszal több a meg nem valósult projekt.

Pedig akad köztük, amit Orbán Viktor személyesen ígért meg. Ennél többet azonban nem tudunk róluk, a tárgyalásokból, noha mi adtuk a közgyűlési többséget, kihagytak bennünket. Az uszodából talán lesz valami, mert amikor leállították a Modern Városok Programot, akkor beadtunk egy új megvalósíthatósági tanulmányt, de a sorsáról nincs információnk.

Az M9-es ígérete egészen friss, Lázár János a mostani kampányban jött elő vele, igaz, hozzátette, ehhez a fideszes polgármester, Balogh László és csapata kell.

Remélem, az ígéret a kanizsaiaknak szólt, mert ha politikus csak politikusnak ígér, nagy a baj.

Amúgy igazából a 74-es út négysávosításáról beszélt, amiről senki sem tudja, hogy az M9-es majdani nyomvonala, vagy csak egy összeköttetés Kanizsa és Egerszeg között.

Elvileg előbbi. És ezzel Nagykanizsa ismét a nyomvonal része lenne, noha nem is olyan régen Zalaegerszegtől Keszthely felé módosították az eredeti terveket.

Ehhez képest hallottuk mindkét verziót, ám senki sem tudta megmondani, melyik igaz, vagy melyiknek van legalábbis realitása,

Annak mekkora sansza van, hogy kihúzza az egy fős közgyűlési többséggel 2029-ig? Az ilyen, 2019-ben alakult ellenzéki összefogás Szombathely kivételével szép lassan mindenhol felmorzsolódott, ahol hatalomra került.

Ugyanaz a nyolc ember jutott be tőlünk, mint legutóbb, ami azért nagy könnyebbség, hiszen ismerjük egymást, s bebizonyosodott, hogy tudunk együtt dolgozni. Persze ehhez rengeteget egyeztettünk, s voltak viták is, de nem elválasztók, hanem előre vivők, s az is kiderült, tudunk kompromisszumokat kötni.

A megyei jogú városok közül Nagykanizsa lesz az egyetlen, ahol a DK adja a polgármestert. Extra figyelemre számíthat.

Kívülről biztosan így lesz, ám ettől még nem fogok semmit másként csinálni, mintha öt másik DK-s is nyert volna.

Van ötlete, mivel kell kezdeni a munkát? Vagy legalábbis mi a prioritás a következő öt évben?

Egyértelműen a gazdaság.

Ami viszont nem megy a kormány nélkül. Legalábbis látható mértékben.

Kanizsán 2010-19 között kormánypárti polgármester és testület dolgozhatott, ennek ellenére a város gazdasága folyamatosan hanyatlott. Az elmúlt öt év bebizonyította, hogy a vegyes felállás sem működőképes igazán, nem véletlen, hogy az emberek most azokra szavaztak minden szinten, akikről elhiszik, hogy képviselni tudják a város, s ezáltal az ő érdekeiket.

Ez szépen hangzik, ám ettől a kormány nélkül még mindig nem jön érdemi beruházás a településre.

Közepes, pláne nagy volumenű tényleg nem. De megnézem azt a kormányt, amelyik nemet mond, ha odaállunk, hogy van egy lehetőség és csak meg kellene tolni kicsit központilag.

Mintha nem ebben az országban élt volna az elmúlt 14 évben.

Nem hiszem, pláne a mostani választási eredmények tükrében, hogy a hatalom csak így lemondana egy választókerületről.

Ha öt év múlva elmondhatná, Kanizsa stagnált, de legalább nem csúszott tovább lefelé, elégedett lenne?

Most azt mondom, a stagnálás kevés.

Ezt még számonkérhetik majd 2029-ben. Pedig, mint kiderült, sok múlhat a külső körülményeken.

Nem ígérem, hogy emelkedni fogunk, de legalább megpróbáljuk.