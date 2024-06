Fideszes ígéretek: a Tungsram bezárt, a vagongyár ki se nyitott

V. A.;

Nagykanizsa;

2024-06-22 15:52:00

A megyei jogú városok közül Kanizsa az elmúlt fél évtized talán legnagyobb vesztese, a tízes években beígért nagy fejlesztések, köztük a Modern Városok Program megannyi projektje besült.

– Két héttel a választás előtt már tudni lehetett, hogy bukik Balogh és a Fidesz, 7-8 százalékos előnyt mértek Jácintnak és a tíz egyéni körzetből hetet az ellenzéknek – mondta elégedetten egy a kanizsai viszonyokat láthatóan jól ismerő helybéli. Noha a végeredmény kicsit szolidabb lett, az Éljen VárosuNk! egyesület polgármesterjelöltje, Horváth Jácint végül 5 százalékkal verte a kormánypárti Balogh Lászlót, s a körzetekben végül hatot húzott be az ellenzék. A kompenzációs listáról szerzett újabb mandátumnak köszönhetően októbertől az ÉVE irányítja a zalai megyei jogú várost hat kormánypárti képviselő ellenében, s a közgyűlést egy mi hazánkos teszi teljessé.

A végeredmény a kanizsaiakkal beszélgetve keveseket lepett meg, az elmúlt öt év erőteljes lejtmenet ugyanis borítékolta Balogh bukását.

A megyei jogú városok közül Kanizsa az elmúlt fél évtized talán legnagyobb vesztese, a tízes években beígért nagy fejlesztések, köztük a Modern Városok Program megannyi projektje besült - mára már működnie kellene az uszodának, s a felújított alsótemplom mellett a sörfőzdének, a velodromnak, nincs déli elkerülőút, s nem épült meg a négysávos Zalaegerszeg felé, sőt, még mindig nem tudni, a majdani M9-es sztráda tényleg vagy 40 kilométerrel kerüli-e el a várost –, csak a Kanizsa Aréna épült meg 8,8 milliárd helyett 15 milliárdért - utóbbi viszont egyelőre megfelelő kihasználtság híján csak viszi a pénzt.

Már ennyi is elég lenne, hogy egy városvezető fejét követeljék a helyiek, ám az elmúlt öt évben bezárt a DKG gépgyártó üzem, illetve a Tungsram helyi gyáregysége, ami több, mint ezer, jellemzően középkorú vagy idősebb állásvesztőt jelentett. Ráadásul a fényforrásgyár bezárását nem megakadályozni, hanem elsumákolni akarta a városvezetés kormánypárti része: amikor 2022 év elején felröppent a hír, hangulatkeltéssel és hazugsággal vádolták az ÉVE-t, sőt, a parlamenti voksolás előtt napokkal bejelentettek egy 1500 embert foglalkoztató vagongyárat. Nem sokkal a választás után aztán kiderült, hogy a Tungsram valóban bezár, ellenben a vagongyár ügyében azóta sem történt semmi. Mindez aztán Balogh fejére omlott, bár a kétes dicsőségből jutott cseresnyés Péternek, a térség fideszes parlamenti képviselőjének is. Olyannyira, hogy állítólag még az is felmerült, hogy utóbbi induljon a polgármesteri pozícióért, ha már 2010-ben egyszer már sikerült nyernie, de végül a számok alapján elvetették, ahogyan több másik, Baloghnál elsőre jobbnak tűnő jelöltet is, hasonló okokból.

- Ez a város másfél évtizede lassan, de folyamatosan leépül – jelentette ki egy negyvenes asszony a belvárosban. – Cseresnyés polgármesternek is pipogya volt, képviselőként sem a várost képviseli a kormánynál, hanem a Fideszt Kanizsán. Balogh pedig öt évig csak az ellenzékre mutogatott, még a jégesőért is az ÉVE volt a hibás. Na, ezzel lett tele a töke a kormányfanatikusokon kívül mindenkinek.

A voksolás tehát új korszakot hozhat Nagykanizsán – ahol utoljára 2002-06 között szorult a Fidesz és valamelyik aktuális szövetségese ellenzékbe –, ám hurráhangulatot azért nem tapasztaltunk, sokkal inkább óvatos kivárás, jobb esetben bizakodás jellemző a településre, s láthatóan sokan már azzal is elégedettek lennének, ha a jövő egy kicsit pozitívabb lenne. De legalábbis nem lenne rosszabb.