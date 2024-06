Rendkívüli intézkedésekkel készül az Air France az olimpiára

MTI-Népszava;

légitársaság;Air France;Olimpia 2024;

2024-06-21 16:52:00

A légitársaság több ezer fővel növelte dolgozói létszámát, minden üzemképes repülőgépét menetrendbe állítja és megerősíti poggyászkezelő részlegét.

Rendkívüli intézkedésekkel készül a párizsi olimpia miatt megnövekedett utas- és csomagforgalomra az Air France. A légitársaság több ezer fővel növelte dolgozói létszámát, minden üzemképes repülőgépét menetrendbe állítja és megerősíti poggyászkezelő részlegét - tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az idei nyári játékok hivatalos partnereként az Air France első számításai szerint az olimpikonok átlagosan 15, a paralimpikonok 35 százalékát, valamint a kísérő személyzet, a sportdiplomaták, nemzetközi szervezők 13 százalékát szállítja majd főleg az Egyesült Államokból, Brazíliából, Olaszországból és Japánból.

A nyári időszakban a légitársaság naponta mindegy 125 ezer embert szállíthat, az olimpia kezdete előtt és zárása után viszont ennél jóval nagyobb forgalomra készül. Az Air France várhatóan az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Olaszországból, Németországból és Japánból viszi a legtöbb szurkolót Párizsba. Ebben az időszakban ezért a Charles de Gaulle repülőtérre érkező utasok aránya az átszállókhoz képest meghaladja majd a 60 százalékot.

A minél zökkenőmentesebb kiszolgálás érdekében a közel 200 repülőgépe mindegyikét forgalomba állítja az Air France, illetve minden eddiginél többet helyez készenlétbe: hét széles törzsű és nyolc keskeny törzsű gép áll majd rendelkezésre meghibásodás, menetrendi anomália esetén. Emellett az Air France közel kétezer fővel növelte a munkavállalók létszámát: ötszáz pilótát és négyszáz karbantartót alkalmazott állandó munkaszerződéssel az elmúlt időszakban, de a létszámbővítés az olimpia után is folytatódik. A csúcsidőszakban rajtuk kívül további mintegy ezer munkavállaló dolgozhat ideiglenes munkaviszonyban: nyolcszáz légiutas-kísérő és kétszázötven földi kiszolgáló segíti majd a légitársaságot.

Az utasfelvételi eljárás megkönnyítése érdekében kihelyezett check-in pultokat állít fel az olimpiai faluban, ahol a sportolók és kísérőik egy nappal az indulás előtt feladhatják poggyászaikat nemcsak az Air France, de az összes Skyteam légiszövetségi partner járataira is. Ebben százhuszonöt földi kiszolgáló segít a helyszínen. Aa sportolók és kísérőik a repülőtérre vezető úton és a légikikötőben is kijelölt sávokat használhatnak.

Az előzetes várakozások szerint egy olimpikon átlagosan négy csomaggal utazik majd, amelyek közül legalább egy túlméretes, ezekből az átlagosnál tízszer többet kell majd kezelni. Mivel ezeken kívül a parasportolók normál és sportoláshoz használt kerekes székei is különleges eljárást igényelnek, a légitársaság megerősítette a poggyászkezelő részleg működését, és rendkívüli intézkedéseket vezetett be, hogy ezen csomagok feladása és célba juttatása is biztosított legyen.

Az olimpia előtt természetesen a biztonsági intézkedéseket is megszigorították Párizsban. A nyitóünnepséghez közeledve a francia hatóságok a ceremónia alatti esetleges támadásokkal kapcsolatos korábbi fenyegetésekre reagálva 35 ezer fölé emelték a jelenlevő biztonsági alkalmazottak létszámát. A ceremónia idejére lezárják Párizs légterét, valamint számos metróállomást és a versenyhelyszínek körüli utakat. A Szajna mentén utazók és a folyó parti lakosok egyéni, úgynevezett QR-kóddal haladhatnak át a biztonsági ellenőrző pontokon, hivatásos mesterlövészek helyezkednek majd el a Szajna melletti és más kiemelt épületek tetején, és bombakereső kutyákat is bevetnek majd a tereken, parkokban és vasútállomásokon gyakori ellenőrzésekkor.