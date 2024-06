Keresik a menedéket – Képzőművészek járják körül a safe space témáját

P. Szabó Dénes;

kiállítás;The Space galéria;biztonságos tér;

2024-06-24 07:11:00

A safe space (biztonságos tér) kifejezés olyan közeget jelöl, ahol az ember védelemben érezheti magát mindenféle bántástól, sértéstől és ellenvéleménytől. Az Egyesült Államokban mindez már bevett politikai gyakorlat, amely az elmúlt években sok konfliktust szült, a témával a South Park című animációs sorozat is foglalkozott. A budai The Space galériában ezúttal képzőművészek járják körül a témát.

Mindig izgalmas, ha egy kiállítás egy elvont témát vagy fogalmat jár körül, hisz azt számtalan módon lehet megközelíteni. A The Space galéria ezúttal a safe space, vagyis a biztonságos tér kifejezést mutatja be vizuálisan; ez olyan közeget jelent, ahol az ember biztonságban érezheti magát, azaz nem kell félnie semmilyen (szóbeli) atrocitástól. A fogalom hazánkban még kevéssé ismert, de az Egyesült Államokban már a hatvanas évek női és melegjogi mozgalmaival megjelent, az utóbbi években pedig a politikai korrektség jegyében szintén hangsúlyt kap.

A safe space tehát olyan hely, ahol az egyén szabadon kifejezheti magát, függetlenül attól, hogy milyen etnikumhoz tartozik, milyen a szexuális irányultsága, a kulturális háttere, az életkora vagy a fizikai megjelenése. Ezekben a terekben mindenki tisztelettel fordul a másikhoz, ezért nem kell félnie attól, hogy gúnyolódás tárgyává válik.

Fiókból kinövő fácska

A safe space alapvetően hasznos, hisz védelmet nyújt az egyéneknek (más helyzet, ha a politikai korrektség túlmegy a racionális határokon, és a valóságot zárja ki – lásd keretes írásunkat). Ezt az érzést, illetve a világ zajától való elfordulást mutatják be a The Space-ben látható munkák. – A safe space alapgondolata az utóbbi években sokat foglalkoztatott, mert a környezetemben több olyan élethelyzetet tapasztaltam, ami megrendítheti az ember biztonság­érzetét. A téma kapcsán a kiállítás elsősorban kérdéseket vet fel, illetve megoldásokat kínálhat – mondta a Visszhangnak Teplán Nóra, a kiállítás kurátora.

A tárlat metaforikusan nyúl a témához, a legnagyobb munkán, Fürjesi Csaba Léleksziget című olajfestményén például a sötét térben egy nő térdepel fehéren világító buborékok között, miközben mögötte egy férfi figyeli.– A safe space fogalma azért izgalmas, mert rengeteg vetülete van, és mindenkinek mást jelenthet. A fő kérdés, hogy megtalálod-e magadban és a külvilágban a biztonságot, hisz manapság nagy szükség van arra, hogy legyenek fogódzóink – véli Bérczi Linda, a The Space alapító-vezetője. Ő maga is úgy alakította ki a galériáját, hogy a látogatók ne érezzék magukat elidegenítve, ezért otthonos környezetet teremtett bútorokkal és egy hosszú paddal, hogy bárki nyugodtan leülhessen, ha éppen elfáradt.

A tárlat a témát szintén több oldalról világítja meg. Horváth Lóczi Judit Almárium című munkája például a néhai nagymamája egy asztalfiókjából készült, melyet a művész sötétkékre festett, és egy aranyszínű, miniatűr fát helyezett el benne. – Amikor a nagymamám meghalt, akkor pár bútort kimentettem a hagyatékából, köztük ezt a fiókot is. Aztán úgy gondoltam, muszáj egy dobozmunkát készítenem belőle, hogy megőrizzem az emlékét.

Számomra a család jelenti azt a helyet, ahol védelemben érzem magam, ahogy a munkámban a kis fácska is egy megnyugtató közegben nevelkedik

– mondta az alkotó, kiemelve, a mű ezért is kapta az Almárium címet, mivel az ember abban tárolja a különböző, családhoz kötődő tárgyait. A galéria közepén Sallay Dániel vatelinre helyezett agyagszobrai sorakoznak, mintha egy gyerek szétpakolta volna a játékait. – Ezt a sorozatot 2009 óta készítem, a műveket marokszobroknak hívom, mert könnyen elférnek az ember kezében. Számomra ezeknek a plasztikáknak a készítése jelenti a biztonságot, ezért nekem a műtermem magánya jelenti a biztonságos teret – mondja az alkotó.

Levetni az álarcot

A safe space tehát nemcsak fizikai teret jelent, hanem olyan lélekállapotot, ahová „visszatérhet” az ember. Hajgató Terézia Elveszett mimikri című festményei is ezt az érzést mutatják be: a képek székeket ábrázolnak, melyek előtt absztrakt minták szakadnak szét és úsznak el. Az alkotó munkáiban a székek személyeket jelenítenek meg, melyek mindig valamilyen érzést közvetítenek a befogadó felé. – A kiállított művek kapcsolódnak a korábbi Mimikri-sorozatomhoz, melynek címe arra utal, amikor az ember felméri a környezetét, hogy kellően idomulhasson hozzá. Vagyis meg kell vizsgálnia, hogy a társainak milyen a nyelvezete, milyen szavakat használnak, vagy hogyan öltözködnek, hogy ő is hasonulni tudjon hozzájuk, hogy beolvadjon az adott közegbe – vallja az alkotó. Egy idő után azonban az egyén szeretné az igazi személyiségét megélni, ezért ezt az álarcot leveti magáról – erre utal a művész későbbi, Elveszett mimikri című sorozata. Ezeken a képeken a székek előtt „szétszakad” az álca, vagyis a bútordarabok a saját biztonságos terükbe kerülnek, abba a közegbe, ahol végre önmaguk lehetnek, és megmutathatják a valós identitásukat. – Az ember életében eljön az a határpont, amikor már nem tudja rejtegetni a valós énjét, amely időközben kifejlődött. Ilyen helyzetben ki kell lépni a régi csoportból, és újat kell választani.

Fürjesi Csaba képein az elvonulás érzetét adja át. A Menedékház című művén férfiak állnak körbe egy személyt, aki a fejét egy ház alakú, opálos színű, absztrakt térbe dugja, hogy teljesen kizárja magát a valóságból. – Az a zóna, ahol biztonságban érezzük magunkat, nem feltétlenül egy fizikai közeg, hanem sokkal inkább a belső világunk, a saját magányunk, ahová el lehet bújni – mondja a művész, majd hozzáteszi: – Az ember magából merít erőt. Ezt azonban nem látják a többiek, és kinn rekednek.

Körbejárják a fogalmatA Safe Space című kiállítás augusztus 9-ig tekinthető meg a The Space galériában, Budapesten, a I. ker., Hattyú utca 16. szám alatt. A nyitvatartás alatt három programon is részt vehetünk: július 3-án este hatkor Teplán Nóra kurátor tart tárlatvezetést, július 17-én este hatkor a művészek beszélgetnek a safe space fogalma kapcsán, augusztus 8-án, délután 4–6 óra között a finisszázson pedig az alkotók beszélnek műveikről.

A valóságtól is védveA gyakorlatban a safe space konfliktusokat is szülhet, ha a benne tartózkodók kizárják a valóságot és azokat a hangokat, melyekkel nem értenek egyet. Ezt a jelenséget figurázta ki 2015-ben a South Park című animációs sorozat Safe Space epizódja, melyben a túlsúlyos negyedikes, Eric Cartman azért panaszkodik, mert az internetre feltöltött alsógatyás képe miatt hájpacninak csúfolják, ezért az igazgatóhoz fordul, aki felkéri az osztálytársát, Butterst, hogy szűrje ki a társa Twitter-oldalára érkező sértő kommenteket, a pozitívakat pedig gépelt papíron adja át neki. Az epizódban feltűnik Steven Seagal akcióhős is, aki szintén azért siránkozik, mert az interneten dagadtnak csúfolják. A városban aztán megalakul a Szégyentelen Amerika nevű alapítvány, hogy egy jótékonysági est keretében segítsék azokat, akiket mások cikiznek. Az eseményen viszont felbukkan egy cilinderes, maszkos alak, akinek a neve Valóság, és tönkreteszi a bulit, hogy beszóljon mindenkinek.