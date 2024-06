Ausztriától elszenvedett vereségükkel a lengyelek a kiesés szélére sodródtak

MTI-Népszava;

Lengyelország;Ausztria;futball-Eb 2024;

2024-06-21 20:25:00

Az osztrákok 1994 után tudták ismét legyőzni Lengyelországot.

Ausztria 3-1-re legyőzte Lengyelországot a németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, pénteken Berlinben.

Újabb vereségükkel a lengyelek a kiesés szélére sodródtak, az osztrákok azonban életben tartották továbbjutási esélyeiket.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Ausztria-Lengyelország 3-1 (1-1)

Berlin, 69 455 néző, v.: Umut Meler (török)

gólszerzők: Trauner (9.), Baumgartner (67.), Arnautovic (78.-tizenegyesből), illetve Piatek (30.)

sárga lap: Wimmer (56.), Arnautovic (70.), Slisz (53.), Moder (62.), Lewandowski (64.), Szczesny (77.)

Ausztria:

Pentz - Posch, Trauner (Danso, 59.), Lienhart, Mwene (Prass, 63.) - Seiwald, Grillitsch (Wimmer, a szünetben) - Baumgartner (Schmid, 81.), Laimer, Sabitzer - Arnautovic (Gregoritsch, 81.)

Lengyelország:

Szczesny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Piotrowski (Moder, a szünetben), Slisz (Grosicki, 76.), Zalewski - Buksa (Lewandowski, 60.), Zielinski (Urbanski, 87.), Piatek (Swiderski, 60.)

I. félidő:

9. perc: egy kifejelt labdát Phillipp Mwene ívelt a kapu elé, ahonnan a zavartalanul felugró Gernot Trauner a kapuba fejelt szép mozdulattal (1-0).

30. perc: egy hosszú beívelést követően a tizenhatoson belüli kavarodás során Jan Bednarek lövése Trauner testéről Krzysztof Piatek elé pattant, aki kapásból a hálóba bombázott (1-1).

II. félidő:

67. perc: a csereként beállt Alexander Prass középre lőtt labdáját Marko Arnautovic olyan remek ütemben lépte át, hogy elvitte a védőt Christoph Baumgartner elől, aki távolról a kapuba lőtt (2-1).

77. perc: egy osztrák előreívelés során Bednarek elvétette a labdát, Marcel Sabitzer lecsapott rá, betört a tizenhatoson belülre, de Wojciech Szczesny buktatta. A büntetőt Arnautovic magabiztosan értékesítette (3-1).

A tornát egyaránt egygólos vereséggel kezdő csapatok találkozója remek irámban kezdődött. Mindkét csapat gólra törően játszott, és előbb az osztrákok, majd a lengyelek találtak be. A rangos berlini női tenisztorna pénteki játéknapján több mérkőzés is elmaradt a szakadó eső miatt, ami csúszóssá tette az Olimpiai Stadion gyepszőnyegét is, de ez jót tett a játéknak, hiszen felgyorsította a labdát.

A második félidőben eleinte a lengyelek futballoztak veszélyesebben, de az osztrákok mindent kivédekeztek vagy megúsztak, sőt Baumgartner látványos góljával ismét vezetést szereztek. Ezután még sürgősebbé vált a gólszerzés a lengyel válogatottnak - ekkor már a csereként beállt Robert Lewandowski is a pályán volt -, amelynek a védelme azonban elkövetett egy hibát, amit Ausztria kihasznált és megduplázta a különbséget. Kétgólos előnyük tudatában nem álltak vissza védekezni az osztrákok, némileg váratlanul egyre-másra dolgozták ki ziccereiket, és bár újabb gólt nem szereztek, 1994 után tudták ismét legyőzni Lengyelországot.