Már a második lakást vették meg rászorulóknak a februári influenszertüntetésen összegyűjtött pénzből

2024-06-22 09:07:00

A huszonháromezer adakozó felajánlásával érkezett összegből 11 fiatal életkezdését szeretnék még az idén biztosítani.

– Képzeljétek el, most már nem az első, hanem a második olyan lakásban vagyok, amit az Utcáról Lakásba Egyesület vásárolt meg abból a pénzből, amit a Hősök terén gyűjtöttünk – jelentette be Osváth Zsolt a Bántottak nevű oldal – amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy olyan áldozatoknak segítsen, akiket gyerekként molesztáltak – egy napig megnézhető Instagram-sztorijában, amit a Blikk vett észre.

Mint arról lapunk is beszámolt, idén februárban az influenszerek által szervezett budapesti tüntetés végén, a Hősök terén közölték, hogy egy hajléktalanságban élő, bántalmazott gyermek számára 25 millió forintot szeretnének összegyűjteni. Az Utcáról Lakásba Egyesület nem sokkal később közölte, addig már 60 millió forint érkezett, amiből két, szakellátásból kikerült fiatal tartós lakhatását tudják megoldani. Végül huszonháromezer adakozó felajánlásával több, mint 219 millió forint gyűlt össze a kifejezetten erre a célra nyitott bankszámlán, az egyesület pedig bejelentette, az eredeti célkitűzéssel szemben így nem egy, hanem összesen 11 fiatal életkezdését szeretnék még az idén biztosítani.

Az Odakint most szörnyek járnak néven meghirdetett tüntetést a kegyelmi ügy kirobbanását követően tartották, a szervezők közlése szerint pedig ötvenezer ember gyűlt össze a Hősök terén. „Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni. Hány ilyen ügy van még, amiről nem tudunk és amit elhallgatnak?” – állt az esemény leírásában.