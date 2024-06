Belgium legyőzte Romániát, az E csoportban mindegyik válogatottnak 3-3 pontja van

MTI-Népszava;

Románia;Belgium;E csoport;futball-Eb 2024;

2024-06-22 23:22:00

A belga válogatott 2-0-ra legyőzte a román csapatot szombaton a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon.

A belgák - akik az első fordulóban meglepetésre kikaptak a szlovákoktól - egy távoli lövéssel nagyon gyorsan, már a 2. percben vezetéshez jutottak, amikor a román térfél közepén labdát szerzett a belga együttes, majd Lukaku előbb Dokut hozta játékba, a visszakapott labdát pedig a 16-oson belülről visszagurította Tielemans elé, aki 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).A románok hamar válaszolhattak volna. A folytatásban nagy fölényben futballozott az előnyben lévő csapat, sokszor jutott el ellenfele tizenhatosán belülre, ott azonban körülményesek voltak a játékosok, rossz megoldásokat választottak és szerencséjük sem volt, így minden lehetőséget elpuskáztak. A helyzetek alapján több gólos belga vezetéssel kellett volna zárulnia az első félidőnek.

A második játékrész két román lehetőséggel indult, de aztán megint a belgák veszélyeztettek többet, Lukaku pedig a 63. percben majdnem a félpályáról kilépve megiramodott a labdával és futtából 16 méterről bal belsővel a jobb alsó sarokba lőtt. Az öröm azonban nem tartott sokáig, mert a VAR lest jelzett. Ennyin múlott:

A 68. percben a másik oldalon Man lépett ki a labdával és vezethette a belga kapuig a labdát, de a lövése végül fennakadt Casteelsen.

A második belga gólt a 80. percben De Bruyne szerezte, a belga kapus rúgta ki a labdát, amely gyakorlatilag átszállt mindenkin, egy román játékos fejéről került a belga csapatkapitány elé, aki a kifutó román kapust megelőzve a hálóba lőtt (2-0).

A románok reménykedhettek a szépítésben, egy-egy labdaszerzés után, kontratámadásból néhányszor nagy veszélyt is teremtettek, nem mellesleg pedig a 90. percben annak a Lukakunak is volt még helyzete, aki világversenyen a legutóbb 2021-ben lőtt gólt.. A belga sikerrel viszont teljesen nyitottá vált a továbbjutás ebből a csoportból, hiszen Belgiumnak, Romániának, Ukrajnának és Szlovákiának is 3-3 pontja van az utolsó forduló előtt. A több lőtt góljukkal a románok állnak az élen.

E csoport, 2. forduló:

Belgium-Románia 2-0 (1-0)

Köln, Játékvezető: Marciniak (lengyel)

Gólszerző: Tielemans (2.), De Bruyne (80.)

Sárga lap: Lukébakio (35.), illetve Bancu (59.), Marin (65.)

Belgium:

Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen - Doku (Carrasco, 72.), Tielemans (Mangala, 72.), Onana, Theate (Debast, 77.) - De Bruyne, Lukaku, Lukébakio (Trossard, 56.)

Románia:

Nita - Ratiu (Sorescu, 90.), Dragusin, Burca, Bancu - M. Marin (Olaru, 68.) - Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (Hagi, 68.) - Dragus (Alibec, 81.)