Forbes 2000: az OTP áll az 562. helyen, de már megjelent a Mészáros-féle MBH is

Rédei Judit;

OTP;MOL;Forbes-lista;MBH Bank;

2024-06-24 11:02:00

A két bank mellett a Mol is bekerült a világ kétezer legértékesebb tőzsdei cége közé.

Ugyan az amerikai társaságok viszik a pálmát Forbes idei Gobal 2000-es rangsorán, az immár 22. alakalommal megjelent listára 621 amerikai, 324 kínai vállalat került fel, köztük három magyar is bejutott a válogatásba. Az összeállításkor a szakértők a forgalmat, a nyereséget, a tőzsdei kapitalizációt és a társaság tulajdonában lévő eszközöket, benne ingatlanokat, gyártókapacitásokat, de a készpénzt vagy az értékpapírokat is figyelembe vették, súlyozva jelentőségüket.

Ennek tükrében koránt sem a piac, ha úgy tetszik a befektetők által legértékesebbnek ítélt vállalatok vezetik a sort, hanem olyanok, amelyek számadatai konszolidáltabb, valós gazdasági teljesítményről tanúskodnak. Amúgy a legtöbb nyereséggel egy szaúdi olajcég, a legnagyobb forgalommal, a rangsorban csak huszadik amerikai Walmart, és a legértékesebb eszközállománnyal egy kínai pénzintézet dicsekedhet a Forbes szerint, miközben a tőzsde pillanatnyi állása szerint a Microsoft volt a legértékesebb társaság.

A JP Morgan a világ legértékesebb vállalata a Forbes Global 2000 napokban publikált rangsora szerint. A rangsor összeállítói május 17.-én zárták le az adatgyűjtést, az értékeléskor az elmúlt 12 havi forgalmat, a nyereséget, az aktívákat és a tőzsdei kapitalizációt vették figyelembe. A 2000 vállalat piaci értéke összesen 88 billió dollár, ami 19 százalékkal magasabb mint a tavaly összesített tőzsdei kapitalizáció. A Forbes kétezer, összesen 238 ezer milliárd dollár értékű eszközzel rendelkező, kiválasztottja 51 700 milliárd dollár forgalom mellett 4500 milliárd dollár nyereséget tett a mérlegbe. A sor elejét inkább a klasszikus tevékenységet folytató vállalkozások, köztük legnagyobb számban bankok alkotják, a csúcstechnológiában érdekeltek között az első, az Amazon, a 6. helyen. Az első helyre a befutó, ahogy az elmúlt esztendőben is, a JPMorgan Chase lett, amelynek tőzsdei kapitalizációja tavaly átlépte története során először az 500 milliárd dollárt, 50 milliárd dollár nyereséget könyvelt el, miközben mérlegében 4 ezer milliárd dollárra híztak az aktívák.

Tulajdonképpen jó átlagának köszönheti a sikert, a részleteket tekintve eszközei alapján a 6. helyre sorolták, profitja a 7. helyre volt elég, piaci értéke a 12. volt, míg eladásai a 18. helyre pozícionálták. A Forbes rangsor második helyezettje a Berkshire Hathaway, Warren Buffett tulajdona, a befektetési holding nagyon mélyről kapaszkodott fel. Tavaly a 338. helyre zuhant miután jelentős veszteségei voltak, és „papíron” negatív jövedelmet mutatott ki a társaság. Azóta kikecmeregve a bajokból 73 milliárd dollárnyi nyereséggel zárt, piaci értéke pedig idén május közepén a 900 milliárd dollárt ostromolta. A Saudi Aramcóé lett a bronz, az olajipari óriást 1919 milliárd dollárra értékelte a tőzsde, miközben a vizsgált időszakot 117 milliárdos nyereséggel zárta, ami a legnagyobb összeg a teljes 2000-es listán. Egy kínai pénzintézet, az Industrial & Commercial Bank of China teljesítménye lett elég a negyedik helyre, vélhetően hatalmas, 6,5 ezer milliárd dollárt meghaladó eszközértéke, amely a csúcsot jelenti a Forbes válogatottban, nyomott sokat a latban, miután 223 milliárdos forgalom mellett, 50 milliárd dollárt könyvelhetett el nyereségként. Utána egy amerikai, a 3,3 billiós eszközértékű Bank of America következik, majd a hatodik helyen bukkan fel az első csúcstechnológiai társaság, az ugyancsak amerikai Amazon, 2000 milliárdot ostromló tőzsdei értékkel, aktívái 530 milliárdot tesznek ki, és 590 milliárd dolláros értékesítésből 38 milliárdot közelítő nyereség maradt a kasszában.

A lista legértékesebb társasága, legalább is a tőzsde szerint, a 8. helyre sorolt Microsoft, 3123 milliárd dollárra taksálta az informatika nagyját a piac, a vállalat forgalma 256 milliárdra rúgott, nyeresége valamivel meghaladta a 86 milliárd dollárt. Az Agricultural Bank of Chinát ugyancsak 6 ezer milliárd közeli eszközállománya segítette a 9. helyre, nyeresége alig 37 milliárd volt, piaci értéke pedig mindössze 170 milliárdot tett ki. Az Alphabet 2170 milliárdot ért a tőzsdén, és ez csak a 10. helyre volt jó a Forbes nehezen követhető számításai szerint, a 407 milliárdos „szerénynek” mondható eszközérték, az alig 82 milliárdos nyereség kevésnek bizonyult a nagybankokkal folytatott versenyben.

Az első japán, a Toyota Motor, a 11. helyen szerény számokkal, 311 milliárdos forgalommal, 34 milliárd nyereséggel dicsekedhet, és tőzsdei kapitalizációja nem éri el a 275 milliárdot, miközben a mögé sorolt Apple piaci értéke, a Forbes adatzárásakor már a 3000 milliárdot ostromolta, azóta át is lépte a szintet, ezzel együtt meg kellett elégednie azzal, hogy bekerült az első tucatba. Az Apple nyeresége meghaladta a 100 milliárdot, 337 milliárdos eszközértéke viszont nem bizonyult versenyképesnek. Napjaink sztárja a Nvidia, bár sikertörténetet írt, több, mint 200 helyt kapaszkodott fel tavaly óta, mindössze a 110. helyig jutott, miután a május 17-i zárásig nem kerültek még nyilvánosságra szédítő eredményei, amelyek alapján ma a legmagasabb piaci értékkel dicsekedhet. Igaz itt a spekuláció is szerepet kapott, miközben az addig jegyzett forgalma a 184. volt a sorban, nyeresége, a 16., eszközei az 586. helyen volt, és a tőzsdei érték tekintetében még előtte állt a Microsoft és az Apple is. Azóta fordult a kocka.