21,6 milliárd forint osztalékot vett ki három cégéből Balásy Gyula

osztalék;kormánypropaganda;Balásy Gyula;

2024-06-24

Önmagában ezzel az összeggel is bekerülhetne a száz leggazdagabb magyar közé.

Egyetlen év alatt 21,6 milliárd forint osztalékot vett ki a cégeiből az Orbán-kormány kommunikációs pályázatain kvázi monopolhelyzetben lévő Balásy Gyula. Ezzel az összeggel önmagában is bekerülhetne a 100 leggazdagabb magyar közé - derül ki a 24.hu cikkéből.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda, vagyis Rogán Antal tárcájának megbízásaiból tevékenykedő cégek a napokban tették közzé 2023-as mérlegüket. A mintegy 21,6 milliárd forintos osztalék így áll össze:

a New Land Mediából 9,5 milliárd forintot

a Lounge Eventből 8,1 milliárd forintot,

a Lounge Designból pedig 4 milliárd forintot

vett ki a tulajdonos. A leggazdagabb magyarok százas listájára 17,2 milliárd forintos vagyonnal lehetett felkerülni, Balásy Gyula osztalékával már önmagában is megugrotta volna ezt a szintet.

A lap kitért egy negyedik vállalkozásra is, amely szoros együttműködésben dolgozik a Lounge-csoporttal. A Hidvégi Krisztina által vezetett Village Media Kft. a kisebb településeken felel a kormányzati propaganda célba juttatásáért, ami neki idén 1,5 milliárd forint osztalékot termelt. Hidvégi Krisztina kezdetektől fogva a New Land Media munkatársa volt, áprilisban pedig Balásy Gyula az anyacég ügyvezető igazgatójának is kinevezte. A Balásy és Hidvégi által kivett összesen 23,1 milliárd forint osztalék nagyjából egyenlő Pápa és Hódmezővásárhely költségvetésével együttvéve.