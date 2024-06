Volodimir Zelenszkij tisztogatásra adott utasítást

MTI-Népszava;

Ukrajna;oroszok;tisztogatás;SZBU;Volodimir Zelenszkij;

2024-06-24 18:59:00

Ukrajna elnöke feltehetően ki akarja zárni a vezetők elleni jövőbeni merényletek tervét, illetve gátat szabna az oroszokkal való kollaborációnak is.

Tisztogatásra adott utasítást Volodimir Zelenszkij az Ukrán Állambiztonsági Hivatal (UDO) új parancsnokának, miután a hivatal két tisztjét magasrangú vezetők meggyilkolására irányuló összeesküvéssel vádolták meg. Az ukrán elnök hétfőn mutatta be Olekszij Morozov ezredest a testületnek, és ez alkalommal kijelentette: a főtiszt elsődleges feladata, hogy a jövőben csak olyanok kerüljenek az általa vezetett hivatalhoz, akik Ukrajnához kötik a jövőjüket. – A testületet meg kell tisztítani természetesen azoktól is, akik nem Ukrajnát választják maguknak, vagy lejáratják az állambiztonsági hivatalt – írta a Telegramon a z államfő.

Az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat (SZBU) májusban jelentette be, hogy elfogták az állami tisztségviselők, köztük az elnök személyi védelmét is ellátó Ukrán Állambiztonsági Hivatal két ezredesét, akik Oroszországgal együttműködve Zelenszkij és más magas rangú vezetők – közöttük Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője – meggyilkolására szerveztek összeesküvést. Lapunk is beszámolt az esetről, amelyről az SZBU szerint a támadást még Vlagyimir Putyin orosz elnök májusi beiktatási beszéde előtt végre akarták hajtani, egyfajta ajándékként.

Volodimir Zelenszkij ezután menesztette Morozov elődjét, Szerhij Rugyot, két nappal azután, hogy az SZBU őrizetbe vette a hivatal két alkalmazottját, akik az állambiztonság szerint együttműködtek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB), és titkos információkat szivárogtattak ki.