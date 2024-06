Rózsa András: Ha nincs eredmény, konkrétan elvárom, hogy elzavarjanak

Árpási Bence;

2024-06-25 12:03:00

Zugló megválasztott momentumos polgármestere szerint sem a Fidesz, sem az MSZP nem akarta, hogy ő győzzön. Videóinterjú.

– Nagyon sok zuglói azt érzi, hogy lemaradtunk a többi kerülethez képest, és várják, hogy végre történjen valami – jelentette ki a XIV. kerület újonnan megválasztott momentumos polgármestere a Népszavának adott videóinterjújában. Rózsa András azt mondta, első dolga lesz, hogy pályázati úton kiírja az összes gazdasági társaság vezetői pozícióját, mivel nagyon sok olyan személy van most köztük, aki politikailag irányítható – tőlük meg fognak válni. A tervek közt szerepel a parkolási cég teljes átvilágítása is, emellett megnézik, milyen „aknák” maradtak a rendszerben, amelyeket hatástalanítani kell.

Rózsa András szerint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) – amelynek helyi szervezetét a vitatott megítélésű Tóth Csaba vezeti – abban volt érdekelt, hogy Zuglót átjátsszák a Fidesznek. Nekik ez jobb lett volna, miután számukra is világossá vált, hogy Horváth Csaba nem tud még egyszer nyerni. Éppen ezért Rózsa András azt feltételezi, hogy van összejátszás az MSZP és a Fidesz közt – és nem is feltétlenül helyi szinten. Konkrétumokat nem mondott, de azt állította, rendelkezik ilyen értesülésekkel. Megjegyezte, önkormányzati szinten is sokan szurkoltak neki, és azért indult el a polgármesteri székért, mivel alpolgármesterként nem hagyták dolgozni. Örömét fejezte ki, hogy a választók bátor döntést hoztak, mivel sokan arra számítottak, hogy az „ellenzéki szétindulás miatt szétszavazás lesz (…) sokan vizionálták, hogy most ez lesz, de nem ez történt, úgyhogy lehet, hogy megtörtem egy átkot.”

Én nem akarok politikai alapon senkit se lenyomni, csak azért, mert nem momentumos vagy nem ellenzéki. Nem ebben gondolkodom. Mindenki részesülhet ebben a sikerben, aki kiveszi a részét a munkából. Én dolgozni akarok, szerintem meglesz hozzá a támogatottságom, és ennek meglesznek az eredményei. Ha meg nem így történik, akkor konkrétan elvárom, hogy zavarjanak el, de nem hiszem, hogy így lesz – fogalmazott Rózsa András.