Az elfogadás megállíthatatlan

F. Szabó Kata;

LMBTQ+;

2024-06-26 06:00:00

Szabadon, vidáman, kordonok és ellentüntetők tömege nélkül vonult a Pride immár 29. alkalommal Budapesten. Történt mindez annak ellenére, hogy az Orbán-kormány mindent megtett az utóbbi években, hogy diszkriminatív törvények elfogadásával nehezebb helyzetbe hozza az LMBTQ+ embereket, és összemossa a pedofíliát a homoszexualitással. Az intézményesített homofóbia könyvfóliázásban, kiállítások körüli botrányokban ölt testet, de ezek az ügyek szinte kivétel nélkül mindig a visszájára sülnek el.

Elég csak a Nemzeti Múzeum előtt tavaly novemberben kígyózó sorra gondolni, amikor Csák János miniszter arra utasította a múzeum vezetését, hogy a családok védelméről szóló törvény értelmében ne engedjenek be 18 év alatti fiatalokat a Word Press fotókiállításra, egy meleg idősek otthonát ábrázoló sorozat miatt. Szülők tömegei fogták meg nagyobbacska gyerekük kezét és álltak be a sorba, így demonstrálva az abszurd döntés ellen. Emögött is Dúró Dóra állt, úgy tűnik, amin ő felháborodik, amit megpróbál betiltani, az sikerre van ítélve. Egyik legnagyobb „eredménye” a Meseország mindenkié mesekönyv világkarrierje, amit tavaly év végéig 10 idegennyelvre fordítottak le és soha nem fogjuk megtudni, vajon megismerhette volna-e ennyi ember, a Mi Hazánk politikusának hathatós közbenjárása nélkül.

Ugyanakkor a kormány intézkedéseiből kár lenne viccet csinálni, a szexuális kisebbségek helyzetét igenis megnehezítik a jogkorlátozó törvények és a homofób kormányzati retorika, ami gyakorlatilag zöld utat ad a gyűlölködőknek. A három évvel ezelőtt elfogadott, gyermekvédelminek titulált törvénycsomag értelmében tilos 18 éven aluliak számára „népszerűsíteni és megjeleníteni” homoszexualitást vagy a nemváltást. Vagyis a jogszabály szerint nem juthatnának információkhoz ezekről a dolgokról felnőttkoruk előtt. Nem hiszem, hogy van ember ebben az országban, aki elhiszi, hogy meg lehet akadályozni a mai gyerekeket abban, hogy megszerezzék a számukra érdekes információkat. Hiszen számukra az internet és azon elérhető végtelen tudástömeg születésük óta olyan természetes, mint a víz. Nem véletlen, hogy kormánypropaganda ide, homofób törvények oda, a fiatal generációk már nem is értik, hogy mi a gondja ezeknek a fura, előző évezredből ittragadt politikusoknak az LMBTQ+ emberekkel. Ez látszik a különböző közvéleménykutatási adatokból is, amelyek szerint a szexuális kisebbségek elfogadása egyre nő, az emberek többsége támogatja a melegházasságot, a gyermekvállalást, sőt azt is, hogy az azonos nemű párok örökbe fogadhassanak. Az utóbbi fél év kegyelmi botránya kapcsán nyilvánosságra került történetek minden eddiginél szélesebb kör számára mutatták meg, hogy mi történhet a védtelen gyerekekkel az ellátórendszerben. Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy bármilyen típusú szerető, gondoskodó család jobb hely lehet egy gyerek számára, mint ezek az intézmények. Vagyis a valóság ismét megcáfolta az álságos kormánypropagandát. A magyar társadalom egyre elfogadóbb, még akkor is, ha a homofób kisebbség mindig hangos. Már csak a törvényeknek kellene követniük a közhangulatot.