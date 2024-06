Kezdődik a visszaszámlálás Barcelonában

Gál Mária;

politika;Spanyolország;Katalónia;Carles Puigdemont;

2024-06-27 12:45:00

A barcelonai parlament szerdán aktiválta a Generalitat új elnökének beiktatásáig tartó két hónapos visszaszámlálást. Carles Puigdemont szeparatista vezető újabb előrehozott választást és újabb elszakadási referendumot akar kicsikarni.

Egyik potenciális kormányfőjelölt sem tudott életképes többséget maga mögé állítani és kormányt alakítani, ezért Josep Rull, a katalán regionális parlament elnöke szerdán aktiválta a Generalitat új elnökének beiktatásáig tartó két hónapos visszaszámlálást, közölte az EFE spanyol hírügynökség. A határidő augusztus 26, ha addig sem áll össze többségi kormány, akkor a katalánok októberben újra az urnák elé járulhatnak, bár a jelenlegi erőviszonyok kapcsán, a megismételt előrehozott választás sem eredményezne egyértelmű többséget.

A bizonytalanság és politikai válság egyik legfontosabb előidézője az a Carles Puigdemont, a függetlenségpárti Junts per Catalunya párt vezetője, aki Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök kormányalakítását is megnehezítette követeléseivel. Puigdemont, a Sanchez-kormány támogatásáért cserében többek között az amnesztiatörvény elfogadását kérte, amit meg is kapott, de rá egyelőre még nem vonatkozik, mivel az ellene szóló elfogatóparancsot a spanyol ügyészség egyelőre nem vonta vissza, az ellene folyó nyomozást év elején egy fél évvel meghosszabbította. Ez az eljárás már nem a 2017-es függetlenségi referendumban játszott szerepe miatt folyik ellene. A madridi ügyészség nyomozása azt hivatott tisztázni, hogy a Puigdemont vezette referendum tervét valóban segítették külföldi, elsősorban orosz, német és olasz állampolgárok. A referendum előtt ugyanis állítólag a szeparatista politikus orosz diplomatákkal találkozott, az oroszok pedig azzal a hátsó szándékkal támogatták elszakadási törekvéseit, hogy a független Katalónia kikiáltásával destabilizálják Spanyolországot, s ezáltal az egész Európai Uniót.

Puigdemont az amnesztiatörvénynek köszönhetően már részt vehetett a májusi előrehozott választáson, amelyet a költségvetés leszavazása miatt kellett kiírni. Ezen a voksoláson a regionális politikát 2012 óta uraló függetlenségi pártok elveszítették az autonóm tartomány kormányzási lehetőségét. A választást Sanchez szocialistáihoz kötődő, a Salvador Illa vezette Katalán Szocialista Párt, a PSC nyerte, de abszolút többséget (68 mandátumot) nem tudott szerezni. Második helyre Puigdemont Juntsa lépett elő, a Katalóniát korábban kormányzó köztársasági baloldal, az ECR harmadik helyre szorult vissza. A PSC 42 mandátumot, a Junts 35-t, az ECR 20-t szerzett a 135 fős regionális törvényhozásban. A kormányalakítási kísérletek határideje kedden járt le, sem Illa, sem Puigdemont nem tudott többséget felmutatni. Illa hosszabbítást kért, de a regionális parlament Junst párti vezetője, Josep Rull nem adta azt meg.

Puigdemont már a választás másnapján bejelentette, hogy szerinte jó esélye van a kormányalakításra és azzal fenyegette meg Sanchezt, hogy megbuktatja a központi kormányt, ha a miniszterelnök nem áldozza fel, azaz nem veszi rá a visszalépésre Salvador Illat, és nem nevezi ki őt a Generalitat élére. A Junts és a kevésbé radikális szeparatista ECR együttműködése nem épp gördülékeny, de a két pártnak együtt sem lenne meg a 68 mandátuma, mindenképpen a kispártok támogatására szorulnának, akik egyelőre egyik jelölt mellé sem álltak be. Helyzetüket nehezíti, hogy a helyi Néppárt 15, a szélsőjobboldali Vox 4 mandátumot szerzett, akik borítékolhatóan nem fogják sem függetlenségpárti, sem szocialista vezető kinevezését elősegíteni.

Illanak és a PSC-nek van némi esélye megszerezni a többséget. Ehhez elsősorban a Köztársasági Baloldalt (ECR) kell meggyőznie, amely egyelőre elzárkózott a támogatástól, de központi szinten, a madridi törvényhozásban évek óta együttműködik Sanchez szocialistáival. Regionális szinten az az egyelőre áthidalhatatlan akadály, hogy az ECR Katalónia „egyedi finanszírozását” szabta feltételként. A radikális baloldali Comun párt 6 képviselőjére valószínűleg végső soron számíthat a PSC.

A konzervatív El Mundo spanyol napilap szerdai lapszámában azt írta, Puigdemont előrehozott választásokra játszik, arra hogy Salvador Illat és a szocialistákat tegye felelőssé a politikai válságért és az előrehozott választásért, éppen ezért „nem szándékozik karba tett kézzel várni az ERC és a PSC közötti, Salvador Illa beiktatásáról szóló tárgyalások eredményét” és mindent megtesz e szövetség bojkottálásáért.

A katalán válság egész Spanyolország válságát jelenti, ami a teljes Európai Unió számára kockázatot jelent.