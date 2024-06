Szeptembertől jön a QR-kódos fizetés, amely nekünk ingyenes, a kereskedőknek pedig lényegesen olcsóbb lesz

Papp Zsolt;

2024-06-27 13:29:00

Az elektronikus fizetés nagyobb mérvű elterjedését gátolja, hogy a kereskedők drágállják az infrastruktúrát, az általuk fizetett díjakat, de most itt a qvik.

Olcsóbbá és ez által népszerűbbé válhat az elektronikus fizetés Magyarországon egy új, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kidolgozott szolgáltatás keretében, amely tervek szerint szeptembertől indulna el. Az elmúlt években fokozatosan nőtt az elektronikus – bankkártyás vagy mobiltelefonos – fizetések száma, ám 10 bolti vásárlásból hatot még mindig készpénzzel egyenlítenek ki a jegybank nemrégiben publikált adatai szerint. Sokkal jobb az arány a közüzemi és egyéb számláknál, ahol az elektronikus számlafizetés aránya már most eléri 76 százalékot.

A kiskereskedelemben, főleg a kis boltokban az elektronikus fizetés nagyobb mérvű elterjedését gátolja, hogy a kereskedők drágállják az infrastruktúrát, az általuk fizetett díjakat. A kereskedők visszatérő panasza, hogy kis összegű vásárlások esetében a banki jutalékok, a fizetési terminál (POS) bérleti és szolgáltatási díja elviszi, sőt meghaladja a tranzakción elért pár forintos nyereségüket. Ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy az elektronikus fizetések végső soron, kényelmesebbé, átláthatóbbá tennék a gazdaságot és akár nagyobb forgalmat is generálhatnak.

Az MNB szakértői előremutató változásokat remélnek a szeptembertől induló új fizetési rendszerüktől, amit a már jól működő és bevált azonnali utálási rendszer infrastruktúrájára építenek. Az azonnali átutalások során a számlák közötti pénzmozgás jellemzően 5 másodpercen teljesül, amelynek megvalósulását a mobilbankokon, applikációkon keresztül bárki ellenőrizheti. Amíg a nagy cégek esetében a több milliárdos vagy tízmilliárdos tételek azonnali elszámolásának komoly tétje van, például a kieső kamatbevétel miatt, addig a háztartások esetében nagyon ritkán volt annak jelentősége, hogy egy átutalás 5 percen vagy néhány órán belül teljesül. Viszont az azonnali átutalási rendszer segítségével a nemzetközi bankkártya-társaságokkal (Mastercard, Visa) együttműködve megvalósítható a bonyolult kártyás fizetési rendszereket kikerülő, olcsó azonnali fizetési rendszer. Ez lesz a szeptember elején elinduló qvik. Az új fogalom „Q” betűje a várhatóan egyre nagyobb teret elérő QR-kód alapú fizetési megoldásra, illetve az angol „quick” (gyors) szóra utal.

– fogalmazott Luspay Miklós, a MNB igazgatója a jegybanki korábbi sajtótájékoztatóján. Azt, hogy a rendszer hazai fejlesztésű és működtetésű a bankrendszer szempontjából plusz biztonsági faktor, az igazgató szerint egyenesen „szuverenitási kérdés”, de bárhogy is nevezzük, az új fizetési rendszer a nagy nemzetközi fizetési rendszerektől függetlenül, azokkal párhuzamosan működik. Így szolgáltatás kiesése esetén akár helyettesíthetik is egymást. A lakosság számára ingyenes lesz, törvényben rögzítették, hogy sem szolgáltatási díjat, sem tranzakciós illetéket (adót) nem szedhetnek a bankok és az állam sem a qvikes tranzakciók után. A kereskedők számára azért lesz előnyös, mert a fizetési infrastruktúra üzemeltetése olcsóbb lesz, mint a kártyás tranzakciók esetében, ezért bíznak abban, hogy az új fizetési mód gyorsan elterjed az országban – mondta Luspay Miklós.

Az MNB a közeljövőben kiad egy ajánlást a bankoknak, hogy egységesen miként kell a mobilbankos applikációkba ezt a szolgáltatást beépíteni. Mivel qvik megkerüli a nagy nemzetközi kártyatársaságokat, emiatt nem bankkártyával, hanem csak mobiltelefonnal lesz használható ez a fizetési mód. Ehhez az kell, hogy az ügyfelek virtualizálják a bankkártyájukat, vagyis a mobiltelefont tegyék képessé elektronikus (NFC) fizetésre. Az NFC technológiával minden korszerűbb okostelefon rendelkezik, ezt a fizetési módot használják ma is sokan, amikor boltokban POS-terminálon keresztül mobiljukkal fizetnek. A másik lehetőség a QR-kódos technológia lesz, amikor is a számla mellé egy QR-kódot generál a kereskedő pénztárgépe, és ezt beolvasva mobiltelefonnal azonnal lehet fizetni, mint korábban a bankkártyás tranzakciókban vagy akár a webáruházakban. Az azonnali átutalási rendszernek köszönhető a tranzakciót követő néhány másodpercen belül a fizetés meg is jelenik a kereskedő számláján. Mind a lakosság, mind kereskedők részéről egyszerű lesz a qvik használata, azokhoz nem kell új applikációkat telepíteni, a bankoknak kell majd saját rendszerüket felkészíteni a qvikes fizetések lebonyolítására.