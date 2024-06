Negyvenöt év börtönt kapott egy amerikai bíróságon a drogkereskedelemért és lőfegyveres visszaélésekért elítélt hondurasi exállamfő

MTI-Népszava;

Negyvenöt év börtönbüntetést szabott ki egy amerikai bíró szerdán a kábítószer-kereskedelem és lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt márciusban elítélt Juan Orlando Hernández volt hondurasi elnökre. A volt államfőt azzal vádolták meg, hogy több millió dollárt fogadott el drogcsempészektől cserébe azért, hogy biztosítsa az Egyesült Államokba tartó kokainszállítmányok útját. A manhattani szövetségi esküdtszék márciusban kimondta, hogy a politikus bűnös, szerdán a büntetés mértékét hirdették ki.

A szövetségi ügyészség életfogytiglani börtönbüntetés mellett érvelt, arra hivatkozva, hogy egy ilyen súlyos büntetés kiszabása elrettentő hatású lehetne más csempészek és bűntársaik számára. „A hozzá hasonló korrupt politikusok nélkül nagyon nehéz, sőt, akár lehetetlen volna megvalósítani a jelenlegi hatalmas léptékű, nemzetközi szintű kábítószer-kereskedelmet” - vélekedett az ügyészség.

Hernández 2014 és 2022 között volt Honduras elnöke. Még abban az évben ki is adták az amerikaiaknak, az Egyesült Államokban pedig azzal vádolták, hogy hivatali ideje alatt az ő megvesztegetése révén több tonna kokain érkezett Hondurasba légi és tengeri úton Kolumbiából és Venezuelából. Köze volt ahhoz is, hogy az Egyesült Államokba mintegy 500 tonna kokaint szállítottak Hondurasból ebben az időszakban. Mindeközben a közép-amerikai ország ebben az időben több mint 50 millió dollár amerikai támogatást kapott a kábítószerbűnözés megfékezésére és további tízmilliókat biztonsági és katonai támogatás formájában. A drogkartellektől kapott pénzből Hernández maga is tisztségviselőket fizetett le, hogy manipulálják a 2013-as és 2017-es hondurasi elnökválasztás eredményeit.

A P. Kevin Castel bíró vezette tárgyaláson több elítélt drogcsempész vallott a volt hondurasi elnök ellen.

Öccsét, Juan Antonio Hernándezt, aki hondurasi kongresszusi képviselő is volt, 2021-ben az Egyesült Államokban már bűnösnek találták kábítószer- és fegyverkereskedelemben, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.