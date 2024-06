Szoros lett az eredmény, Fonyódon megismétlik a képviselő-választást

P. L.;

Fonyód;ismétlés;önkormányzati választás 2024;

2024-06-28 18:50:00

Bár a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Erdei Barnabás június 9-én magabiztos győzelmet aratott, a képviselő-testület nyolc tagjából csak kettő lett fideszes.

Meg kell ismételni az egyéni képviselő-jelöltek választását Fonyódon - ismertette a Kúria határozatát a 24.hu. A választást jövő vasárnap, július 7-én tartják meg.

A Balaton déli partján fekvő városban elég kényelmetlen helyzet állt elő, ugyanis bár a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Erdei Barnabás június 9-én magabiztos győzelmet aratott, a képviselő-testület nyolc tagjából csak kettő lett fideszes. Közülük ráadásul Farkas Gábor egyetlen szavazattal kapott kevesebbet, mint a Helyi Összefogás Egyesület jelöltjeként induló Oláh Andrea. Ezért Farkas meg is fellebbezte az eredményt azzal, hogy a 42 érvénytelen szavazat esetében „a szavazatszámláló bizottságok nem a törvénynek megfelelően határozták meg azok érvénytelenségét”, ugyanis érvénytelennek nyilvánítottak olyan szavazatokat is, melyek mellett a szavazólap rajzot vagy egyéb megjegyzést tartalmazott, ami ettől még lehetett érvényes. Említette azt is, hogy az éjszaka folyamán kétszer is áramszünet volt, ami fokozta a hibalehetőséget.

Miután a területi választási bizottság (tvb) a fellebbezést megalapozottnak találta, a szavazatokat újraszámolták, ennek következtében Farkas Gábor két szavazattal megelőzte Oláh Andreát. Ekkor azonban utóbbi nem nyugodott bele a helyzetbe, s ő nyújtott be kifogást, arra hivatkozva, hogy az újraszámolásnak nem volt jogi indoka, mert a fellebbező szerinte nem igazolta a jogszabálysértés tényét. Ráadásul a választási bizottság tagjai nem vettek részt a szavazatok újraszámolásában, azt helyettük és távollétükben a területi választási iroda végezte el. Vagyis szerinte az eljárás törvényessége sem garantált.

A Kúria ezek után végül arra jutott, hogy inkább ismételjék meg az egész választást. Több okuk is volt erre: azon kívül, hogy a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda az újraszámolást a választási bizottság nélkül nem végezhette volna el, kifogásolták, hogy négy szavazókör névjegyzékeit és a szavazólapokat egy tvi-munkatárs egy sérült „OBI-s költöztető dobozban” juttatta el hozzájuk, fejjel lefelé fektetve, mert az alja ki volt szakadva. A dobozon lévő sérülések mérete lehetővé tette, hogy pusztán szemrevételezéssel, a dobozba betekintve megállapítsák, hogy abban kötegelve szavazólapok találhatók, így illetéktelen személy is hozzájuk férhetett.