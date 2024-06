Érkezik a lakáspénz, de fontos feltételek ma is hiányoznak

Marnitz István;

támogatás;otthonfelújítás;2024;

2024-06-29 16:37:00

A kijelölt pontokon, kizárólag személyesen adható be az új otthonteremtési támogatási- és hitelkérelem.

Elvileg hétfőtől igényelhető a mindenkori Orbán-kormányok eddigi 18 évének első, energiatakarékossági célú, legalább részben vissza nem térítendő családiház-felújítási támogatása. (De ezt a kiírást is a teljes, 108 milliárdos keretet biztosító EU érte el.) Miközben a propaganda az alapadatokon túl leginkább politikai szólamokat ont, a lehetőséggel élni kívánó családokat a kézenfekvő teendők útmutatóival kevéssé kényeztetik el. Mi több: pénteki lapzártánkkor a hivatalos kiírásba foglaltakkal szemben az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. e célra szolgáló, ofp.emi.hu oldalán nem volt elérhető regisztrált kivitelezői és tanácsadói lista, sőt az ilyen cégek jelentkezésére sem biztosítottak módot, amiként az ígért „on-line számítási segédletet” is hiába kerestük. Körkérdésünkre a lebonyolításban részt vevő legfontosabb szereplők közül az MBH Banktól kaptunk választ.

A hitelintézetnél megerősítették: a kérelmet kizárólag az igénylő, személyesen, valamely úgynevezett MFB Pont Plusz fiókban nyújthatja be. Az állami MFB, saját hálózat híján, ilyen MFB Pont Pluszokat, gyakorlatilag ügyintézői asztalokat, három kiválasztott hitelintézetben, az MBH, az OTP és a Gránit Bankban üzemeltet. Az általuk elnyert pályázaton a három szereplő országszerte 266 ilyen helyiség kialakítását ígérte. Az MBH, szavaik szerint, mára az általa vállalt összes, 154 pontot létrehozta: elérhetőségeik honlapjukról letölthetők. A témában az illetékes energiaügyi és nemzetgazdasági minisztérium május eleji közleménye ugyanakkor még arról számolt be, hogy a három pénzintézet a 266 helyszínből az utolsó 138 megvalósítását csak június 30-ra ígérte. Arról, hogy e tekintetben az OTP és a Gránit hol tart, válaszuk híján nincs friss adat. Az MFB Pont Pluszok Mfb.hu-ról letölthető, június 24-i listája furamód csak 110 OTP-fiókot sorol fel. Az OTP honlapján 167 MFB Pont címét leltük fel, de ezek közül 50 csak „tájékoztat”. A Gránit Bank oldalán pénteki lapzártánkkor az ügyben visszahívást lehetett kérni.

Az MBH Bank – más szakértőkkel egybecsengően – minden érdeklődőnek azt javasolja, hogy a személyes megjelenés előtt tájékozódjon a feltételekről. Ezekről az állami Palyazat.gov.hu honlapon közzétettek alapján, már lapunk is beszámolt, de az ügyben az MBH Banktól is kérhető tájékoztatás. Ha az igénylő és az ingatlan megfelel a feltételeknek, pontosítani kell a fejlesztési célt - írják. A pályázat kőbe vésett szándéka, hogy az adott ház energiafelhasználása a felújítás révén legalább 30 százalékkal csökkenjen. Így a kezdőállapot rögzítése érdekében a kölcsönkérelemhez csatolni kell egy regisztrált energetikus által kiállított, hiteles energiatanúsítványt és az átalakítás utáni állapotra vonatkozó, aláírt számítást is. Ezt követően választható ki a kivitelező és a kulcstermékek – írják.

Mindezek kapcsán megjegyzendő: a tulajdonosnak például a legfeljebb 6 millió forintos támogatás és hitel mellett legalább egymillió forintos önrészt is vállalnia kell. Energetikus a Magyar Mérnöki-, illetve Építészkamara nyilvántartásából választható. Tanácsadó alkalmazása nem kötelező – különösen nem az ÉMI egyelőre el sem érhető listájáról választva -, ám megfigyelők szerint megéri. Igaz: az első energiatanúsítvány és -számítás közel százezer, a tanácsadás pedig további több százezer forint. Ha a pályázat végül nem nyer, az összeg mondhatni elúszik. Igaz, a Renopontok például ingyenes tanácsadást nyújtanak. Bár a két illetékes tárca június 27-i közlését, mely szerint felkerült az ÉMI-honlapra a kulcstermékek listája, a tudósítások szokás szerint mindennemű kétkedés nélkül idézetét, megfigyelők ebben az állományban is komoly hiányosságokat fedeztek fel, amennyiben például pénteki lapzártánkig nyílászárókat egyáltalán nem tartalmazott. Egy hozzáértő szerint formailag megfelelő pályázat akár így is beadható, de egy, a listán nem szereplő kivitelező 75 százalék helyett csak 50 százalék előleget kaphat. Pedig ez az arány, akár a 2021-es napelemtámogatás jelenleg is zajló, botrányos lebonyolítása tükrében, kulcsfontosságú.

A két szaktárca korábbi tájékoztatása szerint az iratokhoz feltétlenül szükséges még munkáltatói jövedelemigazolás, tulajdoni lap, több tulajdonos vagy haszonélvezői igénylés esetén tulajdonosi hozzájárulások, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, az adótartozásról szóló, nemleges igazolás, emellett pedig se az igénylő, se az esetleges adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben elmaradással.

A kölcsönkérelemhez szükséges papírok összeállítása után az MFB Pont Plusz fiókok kollégái a támogatás feltételeinek meghatározása során felmerült kérdésekben, illetve a beadott iratok teljességének ellenőrzésében és átvételében tudnak segíteni – fogalmaztak az MBH Banknál. Műszaki ügyekben az energetikusok, a kivitelezők és a tanácsadók állnak az érdeklődők rendelkezésére – írták. A kérelem átvétele során a tartalmat részletesen nem vizsgálják, de a szükséges iratok meglétét ellenőrzik.

A hitelintézetnél hétfőtől a megszokottnál élénkebb érdeklődésre számítanak. Az ütemezés végett a nagyobb fiókokban más-más kollégájuk kezeli majd a hitelkérelem benyújtását és a tájékoztatást. Az egy-egy érdeklődőre jutó időt nem kívánták megbecsülni. (Mindazonáltal egy szakértő megjegyezte: a szabályok szerint a kötelezően papíralapú eljárás során az átvevőnek minden ívet be kell szkennelnie, miközben egy jól előkészített köteg vastagsága akár a tíz centit is meghaladhatja.)

A keretet a kölcsönkérelem benyújtásával és az átvételi elismervény kétoldalú aláírásával foglalják le - írták. A feldolgozás a beérkezés sorrendjében kezdődik el. Az átfutási idő az esetleges hiánypótlások mennyiségétől függ. Ennek kapcsán a kapcsolatot az igénylő, elsősorban mailen, az MFB Pont Plusz ügyintézőjével tartja – tájékoztatták lapunkat az MBH Banknál.

Más szakértők az ügy jelen állását úgy foglalták össze: bár a kormány a csak a múlt héten közzétett, végső kiírásban tovább könnyített a feltételeken, a lebonyolítás már az elején a mégoly riasztó előképeknél is elrettentőbb akadályok elé állítja az érdeklődőket. Ráadásul, mivel a mostani, évtizedek óta várt kiírás a több millió, kifejezetten energiapazarló hazai otthonból mindössze 20 ezer számára biztosít keretet, a beadásra kijelölt fiókokban vélhetőleg még így is felfokozott érdeklődés várható.

Az ügy kapcsán lapzártánkig sem az energiaügyi, sem a nemzetgazdasági tárcától, sem az MFB-től, sem az OTP-től, sem a Gránit Banktól, sem az ÉMI-től nem kaptunk választ.