A 95. percig vereségre állt, aztán drámai hajrában fordított Anglia Szlovákia ellen

Anglia;Szlovákia;futball-Eb 2024;

2024-06-30 20:51:00

Egészen a 95. percig úgy tűnt, hogy Anglia kiesik a labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében Szlovákia ellen, végül azonban 2-1-re fordított Gareth Southgate együttese jutott tovább.

Alacsonyan szálltak a sárga lapok a mérkőzés elején, Marc Guéhinek már a 3. percre sikerült összehoznia az elsőt, amikor is szabálytalanul állított meg egy szlovák támadást. Az angol hátvédnek ez volt a második, így rögtön ki is pontozta magát a negyeddöntőre. Az első nagy helyzet a szlovákoké volt az 5. percben, Dávid Hancko tört be az angol tizenhatoson belülre, lövése nem sokkal a kapufa mellett szállt el. Kisebb helyzetek mindemellett angol részről is akadtak, igaz, Kieran Trippiernek úgy sikerült az égbe bombáznia egyet a 9. percben, hogy köze sem volt a lövésnek a kapuhoz.

A 25. percben Strelec passzát követően Schranz góljával Szlovákia szerzett vezetést. Schranznak ez már a harmadik gólja a kontinenstornán, a 77 százalékos labdabirtoklás mellett Anglia képtelen volt egy kaput eltaláló lövést összehozni az első félidőben.

A második félidő elején, az 50. percben Anglia egy lagymatag passzsorozat után lőtt egy gólt, ezt azonban azonban les miatt érvénytelenítették a gólt. Ezek után az angolok igyekeztek rákapcsolni és bár Jordan Pickford angol kapus egy távoli szlovák lövésből majdnem gólt kapott - a hálóőr előrejött, Strelec pedig az üres kapu felé emelt a félpályáról - , ezt leszámítva az angolok alapvetően odaragsztották a szlovák játékosokat a kapujuk elé. Egy szlovák szabálytalanságot követően a 60. percben Phil Foden a 16-os határáról, jó szögből végezhetett el egy szabadrúgást, de a sorfalba bikázta a labdát. Persze ahogy teltek-múltak a percek, a szlovák játékosok talajvonzása erőteljesen megnőtt.

Az angol hajtás viszonylag sokáig kitartott, Rice a 81. percben kapufát lőtt, amelyet visszapattanva még a centerbe érkező Kane értékesíthetett volna, de a kapu fölé küldte a labdát. A 87. percben Pickford egy távoli, különösebben nem nehéz szlovák lövést hárított. A 93. percben Szlovákia lehozta a gólszerző Schranzot, helyére beállt a felvidéki magyar Gyömbér.

Az egyre inkább elszálló angol reményeket a 95. percben Bellingham mentette meg, amikor egy bedobás és egy csúsztatott fejes után ollózással a szlovák kapuba talált. Ezt követően véget is ért a rendes játékidő, hosszabbítás következett.

Erre a hosszabbításra az angolok tértek vissza jobb állapotban: 54 másodperc után Kane egy szabadrúgás után a kapu elé fejelt labdára lecsapva közelről a szlovák kapuba bólintott. Az angol szövetségi kapitány, Southgate ezek után visszaállt védekező taktikára és lehozta a két gólszerzőt, Bellinghamet és Kane-t. A szlovákok a 110. percben nagyjából 26 méterről szabadrúgáshoz jutottak, amelyet azonban Tupta Pickford kapuja fölé bombázott. A szlovák válogatott a meccs hátralévő perceiben intenzív hajrában próbálta visszaszerezni az esélyeit, de nem járt sikerrel, Anglia-Szlovákia: 2-1.