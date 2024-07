Apasztják Marine Le Pen frakcióját, két újabb párt is csatlakozhat az Orbán Viktor-féle új európai szövetséghez

Rónay Tamás;

2024-07-02 08:11:00

A csütörtöki határidő előtt újabb párt jelezte csatlakozását Orbánék tervezett európai parlamenti képviselőcsoportjához, de ez még nem elég. A Meloni-féle csoport gyengítése nem sikerült, most a francia választáson éllovas Marine Le Pen alatt vágják a fát.

Akár két újabb párt is csatlakozhat az új, „Patrióták Európáért” Szövetséghez, melynek létrehozását vasárnap Ausztriában jelentette be Orbán Viktor magyar kormányfő, Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, valamint Herbert Kickl, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke. A portugál Chega vezetője, André Ventura bejelentette, hogy ma ülést tart a párt kibővített Nemzeti Tanácsa, amely megvitatja a magyar kormányfő által tervezett pártcsaládhoz való csatlakozást. Vagyis ők lehetnek a negyedikek a sorban, ám az olasz sajtó közben arról írt, hogy Matteo Salvini kormányfő-helyettes pártja, a Liga is megfontolná a csatlakozást.

Ha a portugál párt testülete igent mond, még három másik országból származó párt csatlakozására lenne szükség ahhoz, hogy a „hazafiak” frakciót tudjanak alakítani az Európai Parlamentben. (Azt ugyanis legalább 7 országból legkevesebb 23 képviselő tud létrehozni). Ahogy Ventura lisszaboni sajtóértekezletén fogalmazott, „jó szemmel” nézné pártja integrációját a „Patrióták Európáért” szövetséghez. A pártelnök bízik abban, hogy a következő napokban további pártok csatlakoznak majd a leendő képviselőcsoporthoz. A Chega két képviselőt delegálhat a következő EP-be.

A portugál párt csatlakozása némi meglepetés, hiszen úgy látszott, biztos helye van az Identitás és Demokrácia (ID) szélsőjobb frakcióban.

Most azonban az FPÖ után egy másik párt is elhagyhatja az ID képviselőcsoportját, ez pedig egyre feszültebb viszonyhoz vezethet a vasárnapi francia parlamenti választást domináló Marine Le Pen pártja és Orbán Viktor között, hiszen az ID-nek már két párt intett búcsút. Ráadásul a Matteo Salvini-féle Liga – átlépése esetén – ugyancsak az ID-t apasztaná, amelynek így már éppen csak meglenne a képviselőcsoporthoz szükséges létszám. Igaz, a Cheganál a végső döntés még nem született meg, és az FPÖ-nél egyetlen illetékes sem mondta ki, hogy szakítottak volna Le Pen képviselőcsoportjával. Lapunk megkereste az osztrák pártot, hogy elhagyták-e az ID-t, illetve mikor tervezik ezt, s hogyan fogadta a bejelentést a francia Nemzeti Tömörülés (RN) volt elnöke, ám lapzártánkig nem kaptunk választ.

A Chega egyébként az idén márciusban rendezett előrehozott választáson 18,07 százalékot szerzett, ezzel megnégyszerezte mandátumainak számát a lisszaboni képviselőházban. A Chega nemzeti konzervatívként, a nyugati civilizáció támogatójaként definiálja magát, erősen rendpárti politikai erőről van szó. Szigorúbb határellenőrzést követel, illetve a „tömeges és illegális bevándorlás” csökkentését tűzte ki célként.

Ausztriában komoly visszhangja volt a „Patrióták Európáért” szövetség létrehozásának. Werner Kogler zöldpárti alkancellár kifejtette, az a tény, hogy az FPÖ vezetője „a korrupcióval rendszeresen gyanúsított Andrej Babis volt cseh miniszterelnökkel, valamint Putyin szövetségesével, Orbán Viktorral együtt lépett fel, megmutatja, mit akar Kickl: Ausztriát Orbánisztánná akarja változtatni”. Ez azt jelenti, hogy

„elhagyni a közös Európát, közvetlenül Putyin karjaiba vezetni az országot, és lerombolni a jogállamiságot és a demokráciát”

– mondta Kogler. Hasonlóképpen foglalt állást Andreas Babler, az ellenzéki szociáldemokraták elnöke, szerinte a „patrióta” szövetség megmutatja, mivel szembesülne Ausztria, ha az FPÖ átvenné a kormányzati felelősséget. „Kickl Orbánt utánozza, és egy illiberális demokrácia bevezetésére törekszik” – figyelmeztetett az SPÖ vezetője.

Paul Schmidt, az osztrák Európai Politikai Társaság főtitkára kétkedését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az új szövetség valóban a legnagyobb jobboldali frakció lesz-e, amint ezt Orbán Viktor kilátásba helyezte. A Die Pressében meglepőnek tartotta, hogy a formáció nem mutatta be azonnal, mely pártok csatlakoztak hozzá. Schmidt elképzelhetőnek tartja, hogy a jobboldali populista blokk az eddigi kettő helyett majd három frakcióra osztódik. Azt nem hiszi, hogy Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének 30 képviselője csatlakozna Orbánékhoz. A francia párt ugyanis a közelmúltban nagyon ügyelt arra, hogy mérsékeltnek tűnjön fel. A Der Standard azt jegyezte meg, hogy Orbán bécsi fellépése „megvető gesztus” volt Karl Nehammer kancellár felé, hiszen nem találkozott a kancellárral, akivel egyébként együtt kellene működnie az uniós kérdésekben. A bécsi lap szerint ez egyenesen provokatív lépés a szövetségi parlamenti választás közeledtével.