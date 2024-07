Nem vállalta a pert, inkább kifizette a tanárok által követelt összegeket a tankerület

Juhász Dániel;

oktatás;

2024-07-02 05:55:00

Összesen 13 pedagógus indított pert a Kelet-Pesti Tankerületi Központ ellen a kifizetetlen többletmunkák miatt, de a tankerület az első tárgyalási napot sem várta meg, inkább kifizette a tanárok által követelt összegeket – értesült a Népszava. Lapunkat az egyik érintett pedagógus arról tájékoztatta, a tankerület vezetése a keresetlevél átvételét követően “megdöbbentően gyorsan és együttműködően” reagált és intézkedett, mindenkivel peren kívül megegyeztek. A tanárok a négy napon belül elrendelt eseti helyettesítésekért járó díjakért pereltek, három évre visszamenőleg. A Népszavának nyilatkozó pedagógus szerint nem nagy összegekről, fejenként 80-100 ezer forintról volt szó.

– Nem is a pénz, hanem az elv miatt vállaltuk a bírósági eljárást, mert bármekkora összegekről is beszélünk, az nem lehet, hogy ingyen dolgoztassák a tanárokat – fogalmazott.

Hozzátette: a tankerület hozzáállása végül mindannyiukat meglepte. Ugyanakkor nem érti, miért kell perelni vagy perrel fenyegetőzni ahhoz, hogy a pedagógusok megkapják a nekik járó pénzeket. A munka törvénykönyve szerint ugyanis a négy napon belül elrendelt helyettesítés rendkívüli munkaidőnek minősül, amelyért 50 százalékos bérpótlék, vagyis az óradíj 150 százaléka jár.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás lapunknak azt mondta, az elmúlt években már több hasonló pert is a tanárok nyertek meg, s mivel a perköltség gyakran magasabb volt, mint a pedagógusoknak kifizetendő összegek, a tankerületek számára is észszerűbb, ha inkább megegyezésre törekednek. Tudomása szerint nemrég így tett a Salgótarjáni Tankerületi Központ is egy helyi pedagógusok által indított perben. – A legészszerűbb persze az lenne, ha betartanák a jogszabályokat és automatikusan kifizetnék a többletmunkáért járó díjakat – mutatott rá a PSZ elnöke. Hozzátette: van olyan tankerület is, ahol mindennek ellenére még ma is vitatják a pedagógusok többletmunka és túlóradíj-követeléseit.

Mint a Népszava június elején megírta, Székesfehérváron 21 tanár indított pert a négy napon belül elrendelt helyettesítések, túlórák és az iskolán kívüli, nem egyszer hétvégi munkavégzésért járó díjak elmaradása miatt. A Székesfehérvári Tankerületi Központ azonban nem tartja jogosnak a követeléseket, álláspontjuk szerint például a pedagógusok tehetnek arról, ha napi 8 órán belül nem tudnak végezni a feladataikkal. A tanárok ügyvédje, Stein Barnabás lapunknak azt mondta, az elmúlt hónapban nem változott a helyzet, az ügy folytatása csak a nyári ítélkezési szünet után várható.