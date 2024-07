Az államtitkár szerint Shane Tusup nem jogosult Hosszú Katinka edzői életjáradékára

P. L.;

2024-07-02 10:21:00

Schmidt Ádám közölte, valótlan az az állítás, hogy az olimpiát követően kell megjelölni, ki az embernek a felkészítő edzője.

Nem jogosult a Hosszú Katinka utáni edzői életjáradékra Shane Tusup – erről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszélt a Nemzeti Sportrádióban az MTI szerint. A kérdés annak kapcsán merült fel, hogy sajtóhírek szerint Shane Tusup perelné az államot a Hosszú Katinka olimpiai érmei után járó összegért.

„Ami a Shane Tusup-ügyet illeti, anélkül, hogy belemennék a részletekbe, valótlan az az állítás, hogy az olimpiát követően kell megjelölni, hogy ki az embernek a felkészítő edzője. Az is valótlan állítás, hogy bárkit meg lehet jelölni, csak azt, aki a törvényi feltételeknek megfelel” – mondta Schmidt Ádám.

Az államtitkár közlése szerint Hosszú Katinka annak idején a nagypapáját jelölte meg, mellesleg ezt a papírt Shane Tusup is aláírta a 2016-os riói olimpia előtt. Ugyanis Shane Tusup – idézte fel – 2016-ban nem felelt meg az egyik törvényi feltételnek, mivel a kérelem benyújtásakor még nem volt magyar állampolgár.

Az Index nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok és egyszeres ezüstérmes Hosszú Katinka exférje és egykori edzője igényt tart a volt felesége után járó edzői életjáradékra. Hosszú Katinka május 3. óta, vagyis amikor betöltötte a 35. életévét, 2 112 400 forint összegű havi apanázsra jogosult. És a törvény értelmében az edzője is. Az úszóklasszis viszont annak idején a nagyapját, Bakos Lászlót nevezte meg az életjáradékra jogosult edzőjeként, nem pedig Shane Tusupot, ezt ugyanis akkor még magyar állampolgársága híján nem is tehette meg. Bakos László havonta meg is kapta a járadékot, egészen 2023. január másodikáig, amikor 90 éves korában elhunyt.