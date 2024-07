Harmatos érvek: más ügyben hívták, a kirúgása után már az irodájába se engedték be a Főkert vezetőjét

Szalai Anna;

Főkert;menesztés;Zakar András;

2024-07-03 10:55:00

Különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy korábbi fővárosi parkfenntartási szerződés miatt. Az ügyben érintett céggel a Főkert is szerződött, amelynek a vezetőjét most menesztették.

Más ügyben hívták be, de végül az azonnali hatályú felmondást közölték Zakar Andrással, a Főkert igazgatójával, akit a Népszavához eljutott információk szerint az irodájába se engedtek már be. A mindenféle magyarázat nélküli kirúgás már csak azért is meglepte a fővárosi önkormányzat ügyei iránt érdeklődőket, mert Karácsony Gergely főpolgármester éppen előtte dicsérte meg több alkalommal is a Főkertet, hol a vadvirágos rétek, méhlegelők, hol a párakapuk miatt. Mártha Imre, a kertészeti divíziót (is) magába olvasztó Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója vélhetőleg elfelejtette idejében értesíteni a városvezetőt a döntésről.

„A nagyvállalati világban a különböző vezetői szinteken időnként történő változások a normál üzleti gyakorlat részét képezik, a szervezési és ügyviteli irányításban történő változások a hatékonyabb működést szolgálják” – küldte el sablon-válaszát a BKM lapunk kérdésére, hozzátéve, hogy a konkrét ügyben minden tekintetben a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései, illetve a gazdasági életben általánosan alkalmazott gyakorlat alapján jártak el.

A Népszava kérdésére, miszerint a kirúgás összefüggésben áll-e a Főkertnek a 2022-ben a Harmat Kert Kft., illetve a Bálvány-fa 2005 Kft. nevű cégekkel kötött, 1 milliárd forintot meghaladó keretösszegű – kaszálásra, parkfenntartásra vonatkozó – szerződésével, illetve a Főkert más vállalkozói szerződéseinek teljesítési igazolásaival, a BKM azt válaszolta, hogy „a Főkert Divízió kaszálási és parkfenntartási alvállalkozói keretszerződései már korábban kimerültek, a társaság ilyen megrendeléseket már nem ad ki alvállalkozóknak, új eljárást nem indítanak. Az összes ilyen jellegű feladat ellátását az idei évtől házon belül oldják meg saját munkavállalókkal, saját gépparkkal. Erre a feladatra mintegy 60 új munkavállalót vett fel a BKM”. A Budapesti Közművek ugyanakkor arra is emlékeztette lapunkat, hogy a szerződésekkel kapcsolatos „esetleges anomáliák teljes körű feltárása érdekében a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) Divízió hasonló tevékenységet korábban ellátó egyik alvállalkozójával szemben a Budapesti Közművek 2023 októberében büntető feljelentést tett”.

Azt nem tették hozzá, hogy a feljelentést azután tették meg, hogy a Népszava megírta: a fővárosi köztemetők zöldfelület-fenntartását 1,2 milliárd forintos keretszerződésben vállaló Harmat Kert Kft. és a BKM megbeszéléséről 2023. április 26-án felvett jegyzőkönyv szerint „a szerződéses kapcsolatban 68 698 320 forint vagyoneltolódás következett be a vállalkozó javára a teljesített munka és a kifizetett díj között”. Az akkori megállapodás értelmében a cég „a fennálló keretszerződés hatályán belül pótlólagos munkákat végez pénzügyi teljesítés nélkül”. A BTI korábbi vezetői értekezletén elhangzottak szerint a temetővezetőktől érkezett, nem megfelelő munkavégzést rögzítő visszajelzések ellenére a társaság illetékese 100 százalékban igazolta a vállalkozó által elvégzett munkát. A BKM akkoriban a mostani válaszhoz hasonlatosan azzal védekezett, hogy az érintett vállalkozóval kötött keretszerződés hónapokkal ezelőtt kimerült, további munkákat már nem kapott. Akkor azt is hozzátették, hogy a vállalkozó a feltárt hiányosságokat saját költségére korrigálta, a fővárost anyagi kár nem érte. Ennek ellenére a BKM feljelentést tett.

A Népszava most megkérdezte, hogyan halad a nyomozás. A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól kapott válasz szerint a „BRFK Gazdasági Bűnözési Elleni Főosztálya különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytat nyomozást. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt”. Ennél bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire tekintettel nem adtak.