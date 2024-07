Taylor Swift titka

Sikereit sokan csodálják, mások számára azonban Taylor Swift álszent képmutató, aki ügyes marketing-stratégiáknak köszönheti, hogy hangzásra átlagos, szerelmi életének szennyesét kiteregető dalai több kontinensen is hetekig vezetik a slágerlistákat.

De személyiségét érő támadások nem zavarják és hagyja, hogy tettei helyette beszéljenek: a most Angliában tartó turnéján minden városban bőkezűen adományozik. Múlt héten közzétette a Billboard, hogy csak Liverpoolban egy évnyi ételadománynak megfelelő pénzt adott át jótékonysági szervezeteknek.

A 34 éves Taylor Swift idén még korábbi sikereit is túlszárnyalva folytatja lenyűgöző turnéját, az Eras Tour-t. A koncertsorozat már a 2023-as turnészakaszban világrekordokat döntött: többek között az első turné, ami meghaladta az 1 milliárd dolláros bevételt, emellett Swift koncertfilmje kategóriájában az első, ami valaha Golden Globe jelölést nyert. Az énekesnőnek rutin a nemzetközi szereplés: már 2011-ben, harmadik albumának kiadását követően beutazott négy kontinenst a Speak Now World Tour-ral, bár Amerikát már az első önálló koncertkörútján, a Fearless Tour-on elhagyta azért, hogy Angliában, Kanadában, Japánban és Ausztráliában játsszon.

Sokak számára Taylor dalai nem tűnnek ki a többi kortárs popénekesnő munkái közül. A dalok nagy részének viszont egyedi ritmusa van, amit nehéz imitálni, legalábbis az eredeti verzió minőségében. Ez főként annak tudható be, hogy közismerten nagyrészt maga írja és komponálja dalait, teljesen az ő hangjára szabva. Ehhez társul még az alapvetően mély hangú énekesnő több dalában az alacsonyabb és magasabb hangok váltakozása, ami a végeredményben zenéhez értő fülek számára kifejezetten egyedi dalokhoz vezet.

Ennél különlegesebbek azonban dalszövegei és történetmesélő tehetsége. Igaz, ennek felismeréséhez szükség van előrehaladottabb angoltudásra. Sokszínű és kreatív nyelvezet jellemzi dalait, tele költői képekkel és irodalmi vagy történelmi referenciákkal, hozzátéve a hallgatói élményhez. Swift több interjúban beszélt arról, hogy erre alapozta sikerét, tudja, ez emeli ki őt művészként. Nem véletlen, hogy hallgatói között annyi a fiatal lány: főként szerelmi témájú dalai egyszerre írják le precízen az érzéseket és beszélnek el mindennapi történeteket, amiket mindannyian átélhetünk. Nem utolsó sorban nagyon jól ismeri közönségét, le tudja kötni figyelmüket. Bár soha nem beszél nyilvánosan kapcsolatairól és szakításairól, dalaiban mindig elrejt kis utalásokat, amivel amolyan “kincskeresésekre” küldi hallgatóit. Új albumain nem csak új dalok, hanem aktuális exeiről is érdekes információk szerepelnek, teret engedve az új és újabb pletykáknak.

A pletykák exeiről és más ismerőseiről (miket albumokon és dalokon keresztül ha passzívan is, de ő kezdeményez), valamint az, hogy személyesen ritkán lép fel ezek megállításának érdekében miközben fanjai néha már a szóban forgó személyek családjainak is halálfenyegetéseket tesznek, hozzájárult ahhoz, hogy nem mindenki veszi meg a “szegény, jólelkű, meggyötört üdvöske” történetét és az évek alatt nem egyszer lett a művésznő a médiában "kígyónak" titulálva.

Sokan nincsenek meggyőződve róla, hogy nem csupán egy kiváltságos amerikai nő gazdag szülőkkel és tehetséges marketingesekkel, de Swift évről évre megcáfolja ezen állításokat, mutatva, hogy a kislányos imázs nem kis intelligenciát, jószívűséget és üzleti érzéket rejt. 2018-ban először nyilvánított politikai véleményt Instagram posztjában, két Tenessee-i demokrata képviselőt támogatva. A Vote.org szerint a posztot követő 24 órában 65 ezer új regisztráció érkezett szokatlanul fiatal, 18-29 éves állampolgárok felől - a művésznő befolyása láthatóan meghaladja popkultúrát, és népszerűségét valóban fontos dolgokba fordítja át. Szenzációszámba ment az is, amikor az amerikai koncertszakasz alatt az Eras Tour-on összesen 55 millió dollárt ajándékozott bónuszként alkalmazottainak, a táncosoktól a hangtechnikusokig.

Ugyan ezek szép gesztusok, fiatal női hallgatóságának talán fontosabb, hogy Taylor Swift rendszeresen áll ki a női előadókért és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen interjúkban és közösségi oldalai posztjaiban. 2014-ben vallotta magát először feministának. A fogalom önmagában sok vitát vált ki manapság, de az énekesnő kijelentése egyszerre keltett ellenérzést és lepte meg a közönséget. Egy feminista sokak lelki szemei előtt egy férfiak figyelmét hiányoló, megkeseredett férfigyűlölő, Taylorról pedig sok minden elmondható, de ez semmiképp. Olyan nők szerint viszont, akik társadalmilag elnyomott közösségekhez tartoznak, Swift úgynevezett “fehér feminista”. A kifejezés olyasvalakit takar, aki akkor nagyon hangos, amikor fehér, vékony, felső- vagy középosztálybeli nőkről van szó, és sokkal csendesebb, amikor színesbőrű, szegény vagy transznemű nők egyenlősége a tét.

Lenyűgözte a hallgatóságot sebezhetőségével, mikor Miss Americana című 2020-as Netflix dokumentumfilmjében az evészavaráról beszélt. Emiatt közönsége még inkább ragaszkodik hozzá, elvégre a gyakran stigmatizált evészavarok áldozatai számára fontos, hogy érezzék: nincsenek egyedül, még világsztárok is osztoznak ezekben a problémkban.

Sikerei a gazdaságra is hatnak; nem egy mértékadó forrás emlegeti Swiftet az amerikai gazdaság megmentőjeként. Ennek fő oka, hogy a különböző városokban, ahol koncertet adott, az érkező rajongói hotelekre, ételre, közlekedésre és további programokra költve több millió dolláros bevételt hoztak. Los Angelesben például több mint háromezer új munkahely jött létre, csak hoteladókból kilenc millió, összesen pedig körülbelül 320 millió dollár jött be. Swift 2023 szeptemberében már több mint 5 milliárd dollárt „termelt”. Olyannyira, hogy a COVID okozta válság után Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau, személyesen kérte az énekesnőt, hogy látogassa meg az országot hasonló gazdasági hatást remélve.

Kiállítják az énekesnő ruháit

A londoni Victoria and Albert múzeum kiállítást szentel Taylor Swiftnek. Kensingtonban július 27-én nyílik meg a "Taylor Swift | Songbook Trail" című kiállítás, amelynek középpontjában a 14-szeres Grammy-díjas zenész 16 ruhája áll. A jelmezek mellett a tárlat az énekes dalszövegeit és klipjeit is ünnepli, és a globális Swift-jelenségbe is belemerül. A szeptember 8-ig nyitva lévő kiállításon hangszerek, zenei díjak, forgatókönyvek és korábban nem látott archív anyagok is láthatók lesznek.