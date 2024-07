Ókovács Szilveszter közölte, nem a sztrájk miatti bosszúból rúgtak ki 19 embert az Operaházból

M.A.;

Sosem volt szempont, hogy ki sztrájkolt – szögezte le az intézmény vezetője.

A 19 főt érintő elbocsátás az intézményi állomány alig egy százalékát jelenti, az éves normál fluktuációnak is csak a harmada. Sosem volt szempont, hogy ki sztrájkolt: hogy a 19-es listára néhányan közülük rákerültek, épp azt bizonyítja, hogy nem bosszúról van szó – közölte Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a kormánypárti Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Ezzel arra reagált, hogy Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének (ODFSz) elnöke és Rotter Oszkár, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének (MZTSz) elnöke nemrég a főigazgatónak címzett levelében azt írta: „A sztrájkot követő nyilatkozataidban kijelentetted, hogy egyetlen munkavállalónak sem kell tartania a sztrájkban való részvétel miatti retorziótól. Az ígéreted, mint oly gyakorta, most sem tartottad, mivel a sztrájkban részt vevő munkatársadat létszámleépítés ürügyén sok más társával egyetemben elbocsájtottad.”

Ókovács Szilveszter most arra a kérdésre, miért volt szükség létszámleépítésre, közölte, az Operaház 2024 májusában több ok egymásra hatása miatt volt kénytelen újratervezni financiális működését, ennek nyomán pedig színházi programját is.

„Az okok között szerepel az intézmény részére 2022 óta át nem utalt, ugyanakkor törvényileg kötelező húszszázalékos béremelés fedezetének évről évre történő előteremtése, a kompenzáció nélkül maradt rezsiár-robbanás és a márciusi példátlan sztrájk primér kárai, valamint a másodlagos pluszkiadások, amelyek a munkabeszüntetést záró megállapodásból és a kollektív szerződés oktrojált megkötéséből adódtak”

– jelentette ki.

A főigazgató hozzátette, az „átszervezés miatt végrehajtott elbocsátás” által érintett 19 munkatárs mindegyike az adminisztráció, a színpadi műszak, a támogató tárak és az épületüzemeltetés kötelékében dolgozott eddig, tehát zenekari művész, balettművész és énekkari művész sem távozik.

„Ugyanakkor nagy művészeti tárainkban tucatnyi üres vagy megürülő álláshelyet voltunk kénytelenek megszüntetni, így rájuk is igaz, hogy a lényegesen magasabb járandóságért többet kell majd dolgozniuk”

– mondta.

Bárány Balázs Péter korábban a Klubrádiónak nyilatkozva közölte, a szakszervezetnek – tagjai hajlandóságától függően – van mozgástere, módja arra, hogy megvédje a munkahelyeket. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni a vezetéssel, újfent sztrájkot hirdetnek a 19 ember védelmében.