„Magyarországon nem csak a jogállamiság, hanem a piac is válságban van”

Halmai Katalin (Brüsszel);

Európai Unió;Magyarország;Orbán Viktor;kritika;soros elnökség;Európai Zöldek;

2024-07-04 08:27:00

A magyar jogállamisági válság és a soros magyar EU elnökség ellentmondásairól fejtették ki a véleményüket európai parlamenti képviselők, a magyar civil társadalom és a tudományos élet reprezentánsai szerdán az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában.

A távozó törvényhozó testület zöldpárti frakciója által szervezett konferencián többször elhangzott:

példa nélküli, hogy egy kormány úgy lássa el az EU Tanácsának soros elnöki tisztét, hogy több eljárás is folyik ellene a jogállamiság rendszerszintű megsértésének kockázatai miatt.

A meghívott előadók közül Martin József Péter, a Transparency International (TI) Magyarország ügyvezető igazgatója beszámolt a szervezetük ellen indított friss kormányzati támadásról, arra kérve az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a szuverenitásvédelmi törvény miatt februárban elindított kötelezettségszegési procedúrát. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nemrég vizsgálatot indított a TI ellen a „választói akarat befolyásolására irányuló tevékenysége miatt”. Martin most közölte, hogy várhatóan a jövő héten válaszolnak a Hivatal levelére, rámutatva, hogy az eljárás alkotmányellenes és az intézménynek nincs jogi felhatalmazása rá, hogy számos ügyben vizsgálódjon a civil szervezetnél. Víg Dávid, az Amnesty International igazgatója megjegyezte, hogy a jogszabálynak máris tapasztalható a dermesztő a hatása, hiszen tartva a megtorlástól, fontos projektek álltak le, vagy el sem kezdődtek.

Az Európai Parlament az elmúlt hónapokban többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormány nem lesz képes hitelesen ellátni az EU Tanács elnöki tisztét, mert nem tartja be az uniós jogot, az európai értékeket és az őszinte együttműködés elvét. Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti képviselő, a magyar jogállamisági ügyek leköszönő előadója szerint a megerősödött szélsőjobbal bíró képviselő-testületben az előzőnél nehezebb lesz átverekedni a jogállamiságot és a demokráciát védelmező állásfoglalásokat. Megismételte, hogy az EU-nak hatékonyabban és határozottabban kellene közbelépnie az uniós értékek védelmében. Bárd Petra, a holland Radboud Egyetem professzora arról beszélt, hogy a közösségnek meg kellene szabadulnia azoktól a eszközeitől, amelyek nem váltak be. – Magyarországon nem csak a jogállamiság, hanem a piac is válságban van, miután számos kormányzati lépés veszélyezteti a szabad versenyt – érvelt Cseres Kati, az Amszterdami Egyetem kutatója. Szerinte az uniós döntéshozók bátrabban használhatnák a versenyjogi szabályokat a jogállamiság megsértőivel szemben.