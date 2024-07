Bagossy Júlia;

fesztivál;

2024-07-03 22:16:00

Idén július 10 és 13. között zajlik a Bánkitó fesztivál, az ország “legnagyobb kisfesztiválja”. A hagyományokhoz híven mindig valami téma mentén szerveződnek a nemzenei programok: az idei téma a megosztottság, a tudathasadás. A leírás szerint rengeteg ellentmondásos információ terhel minket poltikai és társadalmi értelemben, a világ, az ország, mintha két pólusra szakadt volna. Mintha tízezer kilométer lenne hús és zöldség, háború és béke, jobb és bal között. Ezt a szorongást és jelenséget kívánja boncolgatni ez a négy nap. A civilkult programok között a fesztiválozó tanulhat az aktivizmusról, turkálózhat, játszhat érdekvédelmi társasjátékot a Közélet Iskolájával, résztvehet vezetett sörkóstoláson vagy közösségi horgoláson, ellátogathat a Budapest Pride, vagy a Háttér Társaság sátraiba. Tanulhat bizonyos programokon a lakhatási válságról, környezetvédelemről vagy a techno szubkultúra társadalomtudományi aspektusairól. Az évek óta divatos pszichológiai jelenség, a “kiégés” is terítékre kerül az It’s Fine kollektíva workshopján. Öt színpadon hallgathatunk ismert, vagy kevésbé ismert zenei előadókat tóparti vagy erdei helyszíneken egészen hajnalig: fellép a Carson Coma, az Elefánt, az Analog Balaton, Krúbi, s a legutóbb a Telexszes közleményekből megismerhető Hundred Sins, tíz év után visszatér a Bëlga, továbbá játszik a Csaknekedkislány, a Platon Karatev és a Duckshell is. Bár a tó körül minden marad a régiben, a fesztivál egy része új helyszínre költözik: az egykori “Tábor” elnevezésű helyszínhez képest idén egy tágasabb területet foglal el a fesztivál. Ez a régi vasúti terület közelebb van a tóhoz, így véget érnek a hosszú bánki séták a sötétben. A KERET elnevezésű helyszín a költözés miatt is kicsit átalakul, több hangsúlyt kap az elektronikus zene, de nem tűnnek el a házibuli jellegű youtube diszkók sem. A kemény bulikon túl gyereksarok is van foglalkozásokkal, játékokkal, programokkal, tehát minden generáció számára élvezetes lehet ez a pár nap. És persze az úszkálások a tóban szintén hozzátartoznak az autentikus Bánkitó élményhez.