„Pitiáner politikai bosszú, visszaélés a hatalommal” – Indoklás nélkül utasították vissza a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának intézményvezetői pályázatát

Juhász Dániel;

oktatás;Székesfehérvár;igazgatói pályázat;

2024-07-04 10:18:00

A döntés nagy felháborodást keltett, az önkormányzat mellett sajnálatát fejezte ki Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere is. Az igazgatón kívül más nem pályázott a pozícióra.

Indoklás nélkül utasította vissza a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának intézményvezetői pályázatát a Belügyminisztérium, a döntés nagy felháborodást keltett az iskolai közösségben – értesült a Népszava. Horváth József 15 éve áll az intézmény élén, a tantestület, a diákok és a szülők is azt szerették volna, ha folytatja a munkát. Más nem is pályázott a pozícióra. Az igazgató maradása mellett online petíció is indult, amelyet cikkünk írásáig több mint 3 ezren írtak alá.

A döntés miatt sajnálatát fejezte ki Székesfehérvár önkormányzata és Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere is, aki közösségi oldalán azt írta, nehézséget fog okozni, hogy épp most indul a Vasvári felújítása és bővítése, amelyben az igazgatónak is nagy szerepe lett volna. Megdöbbenését fejezte ki Vargha Tamás, Székesfehérvár fideszes országgyűlési képviselője is. Mint írta,

értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy Horváth József maradhasson az igazgató, mert ez az iskola, a tanulók és a város érdeke is.

Az igazgató nevéhez több elismerés fűződik, az iskola rendszerint jó eredményeket ér el tanulmányi- és sportversenyeken, a Vasvári az ő vezetése alatt került be az ország legjobb 50 középiskolája közé. Érdeklődtünk a Belügyminisztériumnál, pontosan mi indokolta az igazgató pályázatának elutasítását, ha kapunk választ, frissítjük cikkünket.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor ugyanakkor azt mondta lapunknak, információik szerint a pályázatot azért utasították el a minisztériumban, mert azt „szakmailag nem tartották megfelelőnek”.

A PSZ alelnöke ezt mondvacsinált indoknak tartja, szerinte semmilyen szakmai indoka nincs az igazgatói pályázat elutasításának, úgy véli, „kicsinyes bosszú” állhat a háttérben, ami két okra vezethető vissza.

Az egyik, hogy a Vasvári az egyik intézmény Székesfehérváron, amelyet át akart venni a „modellváltó” Óbudai Egyetem, de az iskola közössége ellenállt a fenntartóváltásnak. A másik, hogy a több vasváris tanár – köztük az igazgató házastársa – pert indított a Székesfehérvári Tankerületi Központ ellen a négy napon belül elrendelt helyettesítések, túlórák és az iskolán kívüli, nem egyszer hétvégi munkavégzésért járó díjak elmaradása miatt.

– A kollégák azokért az összegekért perelnek, amelyek törvény szerint járnak. Az igazgató eltávolítása pedig nem más, mint egy pitiáner politikai bosszú, nyilvánvaló visszaélés a hatalommal – fogalmazott Gosztonyi Gábor.