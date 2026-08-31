Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy ajánlás vagy ismeretség döntsön a kiválasztásnál.
Bár a bíróság szerint az iskola hárított, a Soproni Tankerületi Központot úgy véli, az ügyben az igazgató mindvégig együttműködött és segítette a hatóságok és a bíróság munkáját.
Horváth József, aki 15 éve állt az intézmény élén, nyílt levélben kért mindenkit, hogy ügye ne szítson indulatokat, ne terelődjön politikai síkra. Jelezte, tanári pályája hátralévő éveit is a gimnáziumban kívánja szolgálni.
A döntés nagy felháborodást keltett az iskolai közösségben, és az önkormányzat mellett sajnálatát fejezte ki Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere is. Az igazgatón kívül más nem pályázott a pozícióra.
Ez az ügyvezetői munkakör 2025. március 1-jétől 2030. február 28-ig tartó betöltéséről szól, tehát nem arról van szó, hogy Mácsai Pál előbb adná át a stafétát.
Halasi Dániel már nem kapott lehetőséget hiánypótlásra. Úgy tudja, hétfőn vagy kedden születik meg a minisztérium által felkért bizottság döntése.
A szakmai bizottság egy másik pályázót is támogatott, de a városi közgyűlés tagjainak véleménye alapján a polgármester döntött.
Miközben a színházak hónapok óta nem fogadhatnak nézőket, a kulisszák mögött zajlanak az igazgatóválasztások, többnyire előre borítékolható minisztériumi forgatókönyvekkel.
Eredménytelennek nyilvánították a versenyt, senki sem tudja, mit hoz a jövő.
A társulat a jelenlegi direktort, Lőrinczy Györgyöt támogatja, de a bíráló bizottság többsége inkább Kiss B. Attila pályázatát támogatja. A döntés a miniszter kezében van.
Ha a város közgyűlése megszavazza, 2018. szeptember 30-ig, vaqyis a következő színházi évad végéig meghosszabbíthatják Jordán Tamás igazgatói kinevezését a szombathelyi Weöres Sándor Színház élén, ugyanakkor új pályázatot is kiírnak az ügyvezetői állásra - ez a javaslat szerepel a testület március 27-re összehívott rendkívüli ülésének, az interneten is közzétett határozati javaslatai között.
Eperjes Károly színész először hétfő este az ATV Csatt című műsorában úgy fogalmazott, nincs kizárva, hogy elindul a szombathelyi színház élére kiírt újbóli pályázaton. Másnap a Hír TV-ben Veiszer Alinda műsorában ezt megerősítette, bár hozzátette, hogy elolvassa majd a pályázati kiírást és csak azután dönt véglegesen.
Nyílt levelet küldött hat civil szervezet a szombathelyi képviselő-testületnek, amelyben kiállnak Jordán Tamás mellett, hogy továbbra is ő legyen a Weöres Sándor Színház igazgatója - közölte a nyugat.hu.
Dér András filmrendező lapunknak megerősítette, hogy tegnap visszavonta a szombathelyi Weöres Sándor Színház ügyvezetői munkakörére benyújtott pályázatát.
Nyilvánossá tette az Újszínházra való pályázatát az interneten Bodó Viktor és a Kultúrbrigád. Egyben közleményt is kiadtak.
Csütörtökön hallgatja meg a szakmai bizottság Eszenyi Enikőt, a Vígszínház jelenlegi igazgatóját, aki egyedüliként pályázott a színház vezetői posztjára - erősítette meg az MTI-nek a Blikkben szerdán megjelent információt a színház sajtóreferense.
Egy pályázat érkezett a Vígszínház igazgatói posztjára a beadási határidő lejárta előtt - közölte a Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatósága.
Balázs Péter nem vesz részt a Vígszínház igazgatói pályázatának második fordulójában, ezt a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója közleményben tudatta pénteken az MTI-vel.