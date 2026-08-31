Eperjes Károly pályázna Jordán Tamás helyére

Eperjes Károly színész először hétfő este az ATV Csatt című műsorában úgy fogalmazott, nincs kizárva, hogy elindul a szombathelyi színház élére kiírt újbóli pályázaton. Másnap a Hír TV-ben Veiszer Alinda műsorában ezt megerősítette, bár hozzátette, hogy elolvassa majd a pályázati kiírást és csak azután dönt véglegesen.