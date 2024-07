Rossi marad

Bernau Péter;

Marco Rossi;futball-Eb 2024;

2024-07-06 06:00:00

Marco Rossi folytatja a munkát szövetségi kapitányként a magyar labdarúgó-válogatott élén. Ez nagyon jó hír a NER-oligarchák homokozójává züllesztett magyar futballban.

Rossinak köszönhetően üde zöld sziget a magyar válogatott, ahol van profizmus, szervezettség, kemény munka és ezeknek köszönhetően eredmény is. Az olasz szakember nem foglalkozott a honi közeg elvárásaival, nem a legendás Aranycsapat stílusában akart látványos támadófutballt játszatni a csapatával, hanem a játékosok képességeihez igazította a taktikát. Ami az erősebb ellenfél játékénak elrontására épül, és a mérkőzésenként adódó egy-két lehetőség könyörtelen kihasználására.

Itthon szokatlan módon nem váltogatta naponta az elveit, megmondta, hogy az játszik a nemzeti csapatban, aki a klubjában is rendszeresen kap lehetőséget. Ellenállt a politika irányából érkező nyomásnak, Szijjártó Péter külügyminiszter például mindent megtett, hogy fogadott testvérének, Dzsudzsák Balázsnak helyet szorítson a válogatott 2021-es Eb-keretében, de Rossi neki is ellentmondott. Az idei torna előtt is boldog, boldogtalan igyekezett beleszólni a keret összeállításába vagy abba, hogy ki álljon a kapuban. Érthető, hogy ez túl sok volt az olasz szakembernek, aki kilátásba helyezte távozását.

Az idei Eb-n abban hibázott Rossi, hogy kivételesen az érzelmeire is hallgatott a csapat összeállításánál. Az elveit felülírta a közösen sikerrel megvívott csaták emléke, és játéklehetőséget adott olyanoknak is, akik vagy sérülés miatt hiányoztak hónapokig vagy a klubjukban alig léptek pályára a tavaszi szezonban. A csoportkörben a magyarnál erősebb együttesek (német, svájci) győzték le a válogatottat, az azonos képességűt (skót) sikerült felülmúlni.

Rossi pár játékos esetében tévedett az Eb-n a csapat összeállításánál, de nem bukott meg. Örömteli a maradása.