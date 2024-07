Orbán Viktor barátja, a holland Geert Wilders pártja is csatlakozott az alakuló szélsőjobb EP-frakcióhoz

Geert Wilders pártja, a holland Szabadság Párt (PVV) is csatlakozik az Orbán Viktor-féle Patrióták Európáért EP-frakcióhoz – írja a hvg.hu a politikus X-en, az egykori Twitteren közzétett posztja alapján. – Mi, a PVV, patrióták vagyunk, szeretjük a nemzetünket. Erősnek és szuverénnek. Ellenállunk az illegális bevándorlásnak. Megvédjük a békét és a szabadságot. Támogatjuk Ukrajnát. Védjük a zsidó-keresztény örökségünket. És a családunkat” – írta bejegyzésében a szélsőjobboldali pártelnök. Mivel a PVV 17 százalékkal második helyen végzett a holland EP-választáson, így 6 képviselővel csatlakozhatnak a Patrióták Európáért EP-frakciójához.

Amint arról a Népszava korábban beszámolt, pénteken a spanyol szélsőjobboldali VOX már bejelentette, hogy kilép kilép az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójából és csatlakozik Orbán Viktor, Andrej Babis és Herbert Kickl alapuló új szövetségéhez. A VOX elnöke, Santiago Abascal közleménye szerint a távozás ellenére megmarad erős kapcsolat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és az Olasz Testvérekkel (FdI).

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support ????????. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! ????