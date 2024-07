Jens Stoltenberg: Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Oroszországba

MTI-Népszava;

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország minden NATO-kötelezettségének eleget tesz.

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Moszkvába és nem a NATO-t képviseli - közölte a NATO főtitkára Brüsszelben pénteken.

Jens Stoltenberg a NATO-tagországok vezetőinek a július 9. és 11. között Washingtonban tervezett találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva közölte: Orbán Viktor tájékoztatta a szövetséget pénteki moszkvai látogatásáról. Emlékeztetett, Magyarország számos olyan nyilatkozat elfogadását támogatta, amelyek elítélik Oroszország ukrajnai invázióját. Magyarország emellett minden NATO-kötelezettségének eleget tesz - mondta.

A NATO-főtitkár közölte, hogy a szövetséges országok között Magyarország is megerősítette, hogy Oroszország az agresszor, Oroszország az elkövető, Oroszország felelős a háborúért. A tagországok között Magyarország megerősítette azt is, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, leállítva Ukrajna elleni támadásait, valamint elismerte, hogy Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét tiszteletben kell tartani - közölte.

Stoltenberg kiemelte továbbá, hogy június elején, budapesti látogatásakor a NATO elfogadta Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogatásban, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy nem blokkolja az erre irányuló NATO-erőfeszítéseket. „Egészen biztos vagyok abban, hogy amikor jövő héten Washingtonban találkozunk, minden szövetséges ország vezetője el fogja ítélni Oroszország agresszióját, és kiáll Ukrajna területi egysége mellett” - tette hozzá nyilatkozatában a NATO-főtitkár.