Franciaország 0-0-ra végződő 120 perc után 11-esekkel 5-3-ra győzött, kiejtette Portugáliát

2024-07-06 00:26:00

Sem a rendes játékidőben, sem hosszabbításban nem bírtak egymással a csapatok. Miközben a franciák hibátlanul lőtték a büntetőket, a csereként beállt portugál Joao Felix kapufát lőtt.

A világbajnoki ezüstérmes francia válogatott 0-0-s döntetlen után tizenegyesekkel 5-3-ra legyőzte a portugál csapatot a németországi labdarúgó Európa-bajnokság péntek esti negyeddöntőjében. A rendes játékidő eleinte inkább küzdelmet hozott, mintsem jó játékot, de az idő múlásával mindkét fél eldönthette volna az összecsapást a maga javára. Végül gól nem született a hosszabbításban sem, az idegek csatáját pedig a vb-döntőt éppen hasonló körülmények között elveszítő franciák nyerték. A nyolcaddöntőből 11-esekkel továbbjutó portugáloknál a kapufát eltaláló Joao Felix hibája eredményezte a kiesést.

Az első tíz percben többnyire a portugáloknál volt a labda, de ez kimerült hátul a zavartalan passzolgatásban, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. Később labdabirtoklásban is kiegyenlítetté vált a találkozó, sőt, már lövéssel is próbálkoztak a felek, de azért jóval óvatosabb mederben zajlott a második negyeddöntő, mint előtte a spanyol-német párharc. A portugáloknál jószerivel csak Rafael Leao tudott zavart okozni a bal szélen, így a vb-ezüstérmes francia együttes fokozatosan átvette az irányítást, nyomást gyakorolt a portugál védelemre, amely állta a sarat, egy ízben az Eb-k történetének korrekordere, Pepe is mentett az utolsó pillanatban. A szünet előtti percekben a két büntetőterület között zajlott a játék és inkább a küzdelem dominált ebben a periódusban.

Eleinte a folytatásra is maradt az óvatos futball valamivel veszélyesebb franciákkal, de azért komoly helyzeteik nekik sem voltak. Sőt, a 61. és 62. percben majdnem a rivális szerzett vezetést, előbb Bruno Fernandes 12 méteres próbálkozását hárította Maignan, rögtön utána pedig Cancelo találta el a francia kapust ziccerben. Innentől megélénkült az összecsapás, a következő ziccer Kolo Muani és Camavinga előtt adódott, de előbbi remek lövése az utolsó pillanatban blokkoló portugál védőről alig vágódott a jobb sarok mellé, míg utóbbi öt méterről centikkel tévesztett célt. A csereként beállt Dembele új lendületet adott a francia csapatnak, a PSG támadója egy alkalommal gyönyörűen csavart a jobb felső sarok felé, de a labda elsuhant a kapufa mellett. A rendes játékidő utolsó negyedórája kiegyenlített futballt hozott, a védelmek és a kapusok állták a sarat, így nem hozott gólt és döntést a kilencven perc.

A hosszabbítás lüktető iramban kezdődött, az első nagy helyzet Cristiano Ronaldo előtt adódott, de csúnyán fölé lőtt, majd Dembele egészpályás szólója után Thuram lövésébe a 41 évesen is fáradhatatlan Pepe lépett bele. A csapatok ugyan nem "ültek rá" a döntetlenre, de a fáradtság jelei mutatkoztak már a játékosokon, akik rendre hibáztak az utolsó kulcspasszoknál. A ráadásban egészen a 120. percig nem volt kaput eltaláló lövés, akkor viszont Nuno Mendes lőhetett tisztán, de próbálkozása gyenge volt, így Maignan biztosan fogta. Az idegek csatájában a franciák öt rúgójának egyike sem hibázott, míg a riválisnál Joao Felix a jobb kapufát találta el, így ez döntötte el a kiegyenlített párharcot. Az utolsó 11-est a francia Theo Hernandez magabiztosan rúgta a hálóba.

Eredmény, negyeddöntő:

Franciaország-Portugália 0-0 - 11-esekkel: 5-3

Hamburg, Volksparkstadion, 47 789 néző, v.: Michael Oliver (angol); sárga lap: Saliba (84.), illetve Palhinha (79.)

Franciaország: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Camavinga (Fofana, a hosszabbítás előtt) - Griezmann (Dembele, 67.) - Kolo Muani (Thuram, 86.), Mbappé (Barcola, a hosszabbítás szünetében)

Portugália: Costa - Cancelo (Semedo, 74.), Pepe, Dias, Mendes - Vitinha (Nunes, 119.), Palhinha (Neves, 90+2.), Fernandes (Conceicao, 74.) - Silva, Ronaldo, Leao (Joao Felix, a hosszabbítás szünetében)

A franciákra a legutóbb is elődöntős spanyol csapat vár a keddi, müncheni elődöntőben.