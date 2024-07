Tizenegyespárbaj szakította félbe Djokovic mérkőzését

Népszava;

2024-07-08 14:18:00

Elsőként a friss Roland Garros-győztes és címvédő Carlos Alcaraz jutott be a legjobb nyolc közé a wimbledoni teniszbajnokságon. A spanyol szupersztár vasárnap négy szettben győzött a francia Ugo Humbert ellen. A folytatásban a lapzártánk után záruló Tommy Paul–Roberto Bautista-Agut mérkőzés győztesével találkozik. A világelső Jannick Sinner is folytatta menetelését, Ben Shelton ellen jutott be a negyeddöntőbe. Rá Grigor Dimitrov vagy Danyiil Medvegyev vár.

A hétszeres wimbledoni bajnok Novak Djokovic - aki hétfőn Holger Rune ellen lép pályára a 16 között - szombati, 3. fordulós mérkőzése egy rövid időre félbeszakadt, ugyanis a publikum kitörő örömmel fogadta, hogy az angol labdarúgó-válogatott büntetőpárbajban legyőzte Svájcot az Európa-bajnokságon. A szerb játékost nem zavarta meg mindez, négy szettben felülmúlta Alexei Popyrint.

A nőknél a hétvégén több esélyes is búcsúzni kényszerült. Arra kevesen számítottak, hogy a világelső Iga Swiatek nem jut túl a harmadik körön. A friss Roland Garros-győztes, 23 éves lengyel játékos - aki füvön messze nem mozog olyan magabiztosan, mint salakon - a kazah Julija Putyincevától szenvedett vereséget három szettben.

Kiesett a tavalyi döntős Onsz Dzsabőr is, a tunéziai játékost az ukrán Elina Szvitolina búcsúztatta. A nőknél lapzártánkig egy hely kelt el a legjobb nyolc között: Madison Keys feladta az idei Roland Garroson döntős Jasmine Paolini elleni összecsapást.