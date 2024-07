Nyomásgyakorlás az üzemanyag-kereskedőkre

Á. B.;

Gulyás Gergely;

2024-07-08 09:55:00

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, sikerült letörni az árakat az áprilisi-május helyzethez képest.

Az Orbán-kormány ezzel együtt továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy azt a megállapodást, amely éppen április-májusban jött létre a kabinettel, és amelyik szerint a környező országok átlagáránál többet a magyar családok sem fizethetnek. Ezt a megállapodást továbbra is ezek a cégek tartsák be - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Kitért arra is, amennyiben a múlt heti KSH-átlagárakat nézzük, akkor a benzin 4, a gázolaj 10 forinttal volt drágább Magyarországon, mint ami a szomszédos országok átlaga, ezért várunk lépéseket az üzemanyag-kereskedőktől, hogy ezt az igazságtalan helyzetet megszüntethessük