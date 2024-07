Ismét a fideszes jelölt nyert abban a faluban, ahol a választások előtt igencsak megugrott a szavazók száma

M.A.;

Trudics Andreára 128-an voksoltak, a független Kisvárdai Tibor 101 szavazatot kapott.

Trudics Andrea, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte vasárnap a megismételt polgármester-választást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szegiben.

Az NVI honlapján közzétett adatok alapján Trudics Andreára 128-an voksoltak (55,41 százalék), míg a független Kisvárdai Tibor 101 szavazatot kapott (43,72 százalék). Kovács Ferenc (független) és Weiszhausz Gábor Gergely (független) 1-1 voksot szerzett.

A 350 névjegyzékben szereplő választópolgárból 235-en járultak az urnák elé, közülük 231-en szavaztak érvényesen.

Mint megírtuk, a június 9-i önkormányzati és EP-választás előtt hirtelen megugrott a település lakóinak száma. Márciusban ugyanis még csupán 246 választásra jogosult lakott Szegiben, azonban a választás napjára ez 348 lett, ami negyvenegy százalékos emelkedést jelent. A Kúria azonban megsemmisítette az eredményt és új választás kiírásáról döntött a Tokaji Járásban fekvő faluban. „Egyes ingatlanokba 6-10 fő jelentkezett be, és a Helyi Választási Bizottság két tagjához további 8-8 fő került bejelentésre” – állt a határozatban. A bíróság azt is kimondta, objektív adatok támasztják alá, hogy sérült a választások tisztasága, mivel olyan emberek is szavazhattak, akik „tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák”.