Végső soron a lakosság fizeti meg a védelmi pénzt

2024-07-08 18:25:00

A bankokra, az energetikai cégekre és a multinacionális vállalatokra kivetett védelmi hozzájáruláson keresztül megint a lakosság fizeti meg a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következményeit.

A kormány döntött arról, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extraprofitra tett szert – jelentette be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón. A pénzek az úgynevezett védelmi alapba kerülnek, amibe a kabinet idén 400 milliárd forint befizetésre számít. Alapvetően nem új terhekről van szó, hanem a többször megszüntetés előtt álló bankadó szélesebb körben alkalmazásáról, a 2013-ban ideiglenesen bevezetett tranzakciós illeték mértékének emeléséről, a bankok devizaműveleteire kivetendő valutaátváltási illetékről, illetve az energiaszektor és a multinacionális cégek extraprofit adójának szinten tartásáról. Utóbbiba a kiskereskedelmi adó is beleértendő. A kormányzat annak érdekében, hogy az illetékemeléseket ne lehessen áthárítani a családokra, 2024-ben a számlavezetési és a kártyahasználati díjra egyaránt stopot vezet be - tette hozzá a miniszter.

A tranzakciós illetéket most is és ezután is a lakosság fizeti, annak kizárólag a beszedését bonyolítják a bankok

– mondta lapunknak Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezérigazgatója, cáfolva ezzel Gulyás Gergely kijelentést, miszerint a pénzintézetek nem terhelhetik a lakosságra azokat a plusz terheket, amelyeket a jövőben a többi között a devizaműveletekre vet ki a kormány. A tranzakciós illetékek eddig is automatikusan a költségvetés bevételeit gyarapították, az ügyfelekről levont pénzt a bankok azonnal befizették oda, így nincs mód arra, hogy ezek alól mentesítsék a lakosságot – mondta.

Molnár László szerint a védelmi hozzájárulásból befolyó 400 milliárd forintos többletbevétel azt is jelenti, hogy ennyivel csökken a lakosság jövedelme, hiszen ennyivel marad kevesebb pénze az átutalások után.

Ez a teljes lakossági jövedelem 22-23 ezer milliárd forintjához mérten nem tűnik soknak. Úgy azonban már igen, ha azt vesszük, hogy ha fél év alatt 200 milliárd forintot szed be a kormány, az 1 százalékkal csökkenti éves szinten a lakosság reáljövedelmét. A bankadó költségeit is a lakosság fizette, amikor bevezette a kormány, azonnal megemelkedtek a számlavezetési díjak. A legnagyobb gondot a pénzügyi szakember máshol látja. A kormány ígéreteit nem lehet komolyan venni, mert sokadik alkalommal hosszabbítják meg a bankadó kivetésének időbeli határát – emlékeztetett. Ebből pedig az következik, hogy a bankok sem veszik komolyan a kormány bármilyen célkitűzését, így azt sem, hogy igyekeznek 7 százalék alatt tartani a lakáshitelkamatokat. Ebben az esetben a forrásköltségek és a kockázatok alapján állapítják meg a kamatok mértékét. Ha pedig a lakosság fizetőképessége romlik, márpedig az újabb elvonások miatt romlik, akkor a pénzintézetek által vállalt 7 százalékos kamatszint egyáltalán nem biztos, hogy tartható.

A folyó hazai költségvetés uniós támogatások nélkül jelentősen mínuszos. Tény, hogy a tranzakciós illetékekből származó összegek növelik a költségvetés bevételét, de mellett ennyivel kevesebbet költ a lakosság – hívta fel a figyelmet Molnár László. Ha rossz a költségvetés helyzete, akkor valamit tenni kell, de álságos ezzel kapcsolatban a háborúra hivatkozni, mert ezen például a hazai pénzintézetek semmit nem nyertek – tette hozzá.

A bejelentést követően az OTP és a MOL árfolyama is meredeken zuhant.



Jutalék az államnak A tranzakciós illeték mértéke az átutalások esetében a korábbi 0,3-ról 0,45 százalékra emelkedik és műveletenként az eddigi 10 ezer forint helyett 20 ezer forintra nő a maximálisan elkérhető összeg. Készpénzfelvétel esetén a pénzügyi tranzakciós illeték 0,9 százalékra emelkedik 0,6 százalékról, 150 ezer forintig továbbra is mindenki költségtől mentesen tud készpénzt felvenni. A devizaváltási ügyleteknél 0,45 százalékos illetéket vezet be a kormány, a teher maximumát 20 ezer forintban határozta meg.