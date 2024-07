Teljes Momentum sorcsere, fontos lenne a reális önkép

Bittner Dániel;

Szinte teljes sorcsere történt a Momentum elnökségében. Ez annak fényében nem meglepő, hogy – mint arról először írtunk – a 3,7 százalékot elérő pártban háborús hangulat uralkodott. Ez az elnökség-cserén kívül rányomta az elnökjelölti verseny végeredményére is a bélyeget: Fekete-Győr András volt elnök visszatérése végül nem sikerült, bár kevesen múlott, Tompos Márton mindössze 3 szavazattal (103-100 arányban) győzte le őt a küldöttek szavazásán.

A vezetésnek pedig olyan országosan ismert arcok sem tagjai többé, mint Soproni Tamás, Hajnal Miklós, Orosz Anna, vagy az EP-képviselőségtől búcsúzni kényszerülő Cseh Katalin. (Cseh tervezte, hogy újrajelölteti magát, a többiek el sem indultak a megmérettetésen.) A „régiek” közül egyedül Bedő Dávid, frakcióvezető maradt a helyén, a többiek kivétel nélkül újoncnak számítanak; sőt a budapesti liberális párt sztereotípiát megtörve páran olyan helyről érkeznek, mint Zala megye, vagy Göd. (A Momentum új elnökségi tagjai: Lőcsei Lajos, az egykori jobbikos Stummer János, Bedő Dávid, Posch Eszter, Ruzsics Milán Vajda Viktória).

Milbacher Dániel, a Polémia Intézet elemzője, politikai tanácsadó lapunknak azt mondta, önmagában értéknek bizonyulhat, ha a gyenge országos eredményben nagy szerepet vállaló pártelit mellett vidéken, vagy agglomerációban politikai munkát végző emberek kerülnek előtérbe.

„Az EP választás eredményeit elnézve van körülbelül 450 ezer olyan választó, aki potenciálisan megszólítható. Ez elég lehet az 5 százalékos küszöb átlépéshez, de ehhez nagyon világos álláspontra, stratégiára, rengeteg terepmunkára és zéró kormányrángatásra van szükség – fogalmazott Milbacher, aki azt is fontosnak tartaná, hogy a jól ismert arcok se tűnjenek el. „A kérdés az, hogy segítenek-e megvalósítani az elnökség által megalkotott stratégiát, vagy ellenállnak, esetleg passzívak lesznek. Ha ezek a politikusok nem fogják támogatni a közösségüket vezető elnökséget, akkor kevés esélyt látok arra, hogy a Momentum kimásszon abból a gödörből, amiben jelenleg van” – mondta a Népszavának az elemző.

Egyelőre nem tudni, hogy a Momentum új elnökének, Tompos Mártonnak sikerül-e konszolidálnia a belső feszültségeket, ám Milbacher ezt most elengedhetetlennek látja a párt „feléledéséhez”.

Az alapokat illetően a Polémia elemzője tanácsokkal is élt, aminek egyik eleme egy kis szerénység és reális önkép a párt számára. „El kellene fogadniuk: nem a Momentum lett az a nagy néppárt, amely leválthatja a Fideszt és az óbaloldali politikai elitet. Ha ebbe belenyugszanak és képesek egy reális célt kitűzni maguk elé, például, hogy építsenek egy szabadelvű-liberális pártot Magyarországon, amelynek stabil szavazótábora, intézményei, szellemi holdudvara és 8-10 százalékos támogatottsága van, akkor van esélyük a túlélésre és, hogy fokozatos, kemény munkával visszatérjenek a játékba” – foglalta össze Milbacher. Kérdésünkre, hogy miért jönne be ez Tompos Márton, új pártelnöknek, ha már Donáth Annának sem sikerült, azt válaszolta: „Donáth Anna nagyon későn tűzte a zászlójára a liberalizmust, mint hívószót. Magyarországon igenis vannak liberális érzelmű választók, így őket valószínűleg meg lehetne szólítani jól felépített és kidolgozott üzenetekkel, különösen, ha azok nagyban eltérnek a Tisza mondásaitól. Ehhez viszont fel kell vállalni a konfliktusokat a nyilvánosságban, nem pedig beleolvadni a kompromisszumokba, mint például 2022-ben. A karakteres liberális politikának egy kis világnézeti párt által képviselve lehet helye akár a jelenlegi pártrendszerben is. Ehhez viszont nem néppártot kell építeni, hanem el kell fogadni a támogatottságbeli korlátokat.”