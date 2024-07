A cseh külügyminiszter szerint Orbán Viktor egy hasznos idióta

Eddig is kapott hideget-meleget Orbán Viktor, amiért meglepetésszerű kiruccanást tett Moszkvában Vlagyimir Putyinnál, Jan Lipavsky cseh külügyminiszter azonban lényegesen tovább ment az eddigi bírálatoknál.

A cseh politikus az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

While the useful idiots are rambling about peace with Putin, he is sending missiles to a children's hospital. I'm currently heading to the NATO summit to push for a long-term strategy to contain Russia. One cannot yield to aggression. pic.twitter.com/Og5Kvln6b8