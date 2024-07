Előálltak egy nagy ingatlanbiznisz ötletével Tiborcz István és Mészáros Lőrinc vadászterületén

Vas András;

2024-07-10 10:22:00

Bár vállalkozói oldalról valóban felmerült egy csere lehetősége, a jelenlegi keszthelyi vezetés tagadja, hogy nyélbe ütné az üzletet, amellyel egy partközeli területhez juthatna egy társaság.

Egy partközeli önkormányzati telket cserélne egy belvárosi, jelenleg parkolóként használt ingatlanra az októberig még regnáló, kormánypárti keszthelyi önkormányzat – értesült lapunk. Helyi források szerint a cserét egy helyi cég kezdeményezte, amely korábban is üzletelt már a városvezetéssel, s az akkori biznisz sem Keszthelynek kedvezett.

Lapunknak ellenzéki képviselők állították, hallottak ugyan a tervezett ingatlancseréről, de az ügyben semmilyen anyag nem került a testület elé. Elvileg Manninger Jenő Fidesz-KDNP-s polgármester ennek ellenére nyélbe üthetné az üzletet, hiszen a júniusban megválasztott képviselő-testület csak október elején alakulhat meg, ám, ha addig már nem ül össze a régi, akkor a városvezető egy személyben dönthetne.

Keszthely ugyan régóta Tiborcz István és Mészáros Lőrinc vadászterülete – sőt, Orbán Viktor vejének balatoni karrierje itt kezdődött, több komoly érdekeltséggel – szállodák, vagy éppen a hajdani Zalatour-kemping, ahol most luxuslakópark épül – rendelkeznek, ám a zámori rész eddig kimaradt a NER látványos területfoglalásából. Legalábbis a vasúton túli terület, a sínek és a part között, a Libás-strandnál ugyanis luxusapartmanpark nőtt ki a földből. Ahogyan a Castrum Camping melletti Nyárfa utca tetején is, lentebb viszont még akad üresen álló terület, ami az önkormányzaté.

Három évvel ezelőttig ez a rész még forgalomképtelenként szerepelt a város vagyonában, ám 2021-ben egy hivatalosan településképi rendezésre hivatkozó rendelettel forgalomképessé nyilvánították.

Az ingatlanpiacot ismerő forrásaink szerint a kormánypárti vezetésű településeknél bevett módszer, hogy az átjátszani szánt önkormányzati vagyon esetében első lépésként az eladási idő előtt évekkel eladhatóvá teszik az adott ingatlant.

Információink alapján erre a területre pályázna két, keszthelyi illetőségű vállalkozó, Bucher Tamás és Sós Mihály, illetve cégeik. Forrásaink a Bucher érdekeltségébe tartozó Develop Pro Immo Kft.-t említették, amelynek tulajdonosai a vállalkozó két lánya, apjuk pedig az ügyvezető, ám valószínűbb érdeklődőnek tűnik az MST Pro Immo Kft., mely Sósé, illetve Bucher egyik lányáé. Utóbbi egy belize-i cég helyére került tulajdonostársnak, s bár Buchernek névleg nincs köze a vállalkozáshoz, a hivatalos iratok szerint már egy 2019-es, az önkormányzattal ugyanebben az utcában kötött telekrész-vásárlás kapcsán ő képviselte a céget. Akkor az MST Pro Immo egy cirka 1150 négyzetméteres területet vásárolt meg a várostól nettó 15 millió forintért, ami nagyjából 13 ezer forintos négyzetméterárat jelent: jelenleg ezen a környéken 60 ezer forint a legolcsóbb négyzetméterár, vagyis a 2019-es vételből igencsak jól jött ki a cég, helyi ingatlanszakértők szerint ugyanis az árak öt év alatt nem ötszöröződtek meg. Nem véletlen, hogy az ellenzéki képviselők akkor nem szavazták meg a cég ajánlatát, amelyre azonban a kormánypárti többségű, akkor Ruzsics Ferenc polgármester irányította városvezetés rábólintott.

Úgy tudjuk, a mostani ajánlatban egy belvárosi, Bem utcai ingatlan szerepel ellentételként. A piacbejárattal szembeni félutca elején egy romos ház állt korábban, ezt elbontották, s jelenleg az önkormányzat üzemeltet itt parkolót. Helyi ingatlanszakértők szerint a két terület értéke jelentősen különbözik, hiszen míg a Nyárfa utcai társasház építésére alkalmas, a belvárosi sokkal nehezebben hasznosítható.

Miután hivatalos információt sehonnan sem kaptunk, az ügyben értelemszerűen megkerestük a keszthelyi polgármestert, a júniusi választást simán elvesztő – az ellenzék nemcsak a polgármesteri posztot szerezte meg a városban, hanem a nyolc egyéni körzetből hetet megnyerve kétharmados többsége lesz októbertől a képviselő-testületben –, kormánypárti Manninger Jenőt, aki az ingatlancsere ötletét nem tagadta, ám állította, nem tervezik nyélbe ütni az üzletet.

Nem tervezünk ilyen ingatlancserét és más értékesebb ingatlan eladását sem – válaszolta lapunknak a jelenlegi városvezető –, és a mandátumunk hátralévő idejében sem fogok ilyet előterjeszteni.

Vállalkozói oldalról valóban felmerült egy ingatlancsere lehetősége: egy, az utóbbi években nem használt területet értékkülönbözettel lehetne cserélni egy belvárosi ingatlanra. Olyan helyre, ahol akár többszintes parkolót is lehetne építeni, megoldva ezzel a város egyik legnagyobb problémáját. Korábban is az volt a véleményem, hogy egy önkormányzati ingatlan eladása csak nyílt versenyeztetési eljárással történhet, nem cserével. A belvárosi parkoló építését fontosnak tartom továbbra is, de a következő hónapokban ilyen előterjesztést nem készítek, így a belvárosi parkolási helyzet javítása is már a következő testületre marad.

Manninger hozzátette: semmilyen értékesebb ingatlanprojekt nem lehetséges testületi döntés, azaz az ellenzéki képviselők nélkül. Egy kiskapu – mint fentebb említettük – azért akad, ám jelen állás szerint ez zárva marad.